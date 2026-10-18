Oktay Kaynarca neden yok, Oktay Kaynarca Milyoner’den ayrıldı mı, neden ayrıldı, Oktay Kaynarca nerede?

Oktay Kaynarca Milyoner’den ayrıldı mı sorusunun yanıtı netleşti. Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu’ndan devraldığı sunuculuk görevine veda etti. Basına yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncu, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı. Yarışmanın yeni döneminde büyük ödül de 10 milyon TL’ye yükseltildi. Oktay Kaynarca şimdi nerede? Tüm detaylar haberimizde…

OKTAY KAYNARCA NEDEN YOK?

Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezonunda sunucu olarak yer almıyor. 2024 yılından bu yana yarışmayı sunan Kaynarca’nın yerine, ATV Ana Haber Bülteni’nin tanınan yüzü Cem Öğretir geçti. Böylece yarışmada Oktay Kaynarca dönemi sona ermiş oldu.

OKTAY KAYNARCA MİLYONER’DEN AYRILDI MI?

Evet. Oktay Kaynarca, ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğundan ayrıldı. Kaynarca, 2024 yılında yarışmanın sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’ndan devralmıştı. Yeni sezonla birlikte sunucu koltuğuna Cem Öğretir oturdu.

OKTAY KAYNARCA NEDEN AYRILDI?

Basına yansıyan bilgilere göre Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak amacıyla yarışmadan ayrıldı. Kaynarca’nın oyunculuk kariyerine ağırlık vermek istediği belirtiliyor. Ancak ayrılık kararına ilişkin ne kanal ne de Kaynarca tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama yapıldı.

OKTAY KAYNARCA NEREDE?

Oktay Kaynarca, yarışmadan ayrıldıktan sonra oyunculuk kariyerine odaklandı. Usta oyuncu, Fahriye Evcen ile birlikte başrolde yer aldığı Hamal dizisinde rol alıyor. Kaynarca’nın yeni projesiyle ekranlarda olmayı sürdürmesi bekleniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İ KİMLER SUNDU?

Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye’de yayın hayatı boyunca farklı isimler tarafından sunuldu. Yarışmanın sunucu koltuğunda sırasıyla Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca yer aldı. Yeni sezonla birlikte bu koltuğu Cem Öğretir devraldı.

YARIŞMADA BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni döneminde yalnızca sunucu değişmedi. Daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yarışmada soru sayısı ve baraj noktalarında da değişikliğe gidildi.