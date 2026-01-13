Haberler

Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi
Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'ndan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürüldü.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıpta işlemleri tamamlanan Oktay Kaynarca ve şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün Jandarma ekipleri tarafından Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Oyuncu Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan Oktay Kaynarca ve şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

