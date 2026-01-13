Haberler

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik. Uyuşturucu ile mücadeleyi destekliyorum" dedi.

  • İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve 4 diğer şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, fuhuşa teşvik etmek ve kumar için yer sağlamak bulunuyor.
  • Oktay Kaynarca, gözaltına alınmasının ardından 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanarak uyuşturucuyla mücadeleyi desteklediğini açıkladı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA: ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK

Bu sabah gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın ekibi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Bebek Oteli" kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullanmıştır." denildi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Açıklamanın devamında uyuşturucuyla mücadeleyi desteklediğini ifade eden Kaynarca, "Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir." denildi.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

öyle diyorlar sonra hoooop etkin pişmanlık sığınağına kaçıyorlar AKİF gibi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoker Deveci:

Vay be Çakır da gözaltina alinmiş..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele derneğinin başkanı bile uyuşturucu kullanmaktan göz altına alınıyor. Medyaya yansıyan ünlüleri bizler görüyoruz. Ya görmediklerimiz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

İçerde şahin aga bekliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

