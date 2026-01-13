Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA: ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK

Bu sabah gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın ekibi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, "Bebek Oteli" kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullanmıştır." denildi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Açıklamanın devamında uyuşturucuyla mücadeleyi desteklediğini ifade eden Kaynarca, "Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir." denildi.