Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamına gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Kaynarca ve ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OKTAY KAYNARCA VE EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER NE İLE SUÇLANIYOR?

