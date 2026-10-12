Haberler

Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı, yerine kim geldi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı, yerine kim geldi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikliği yaşandı. Oktay Kaynarca’nın yarışmadan ayrılmasıyla birlikte programın yeni dönemi ve büyük ödülde yapılan artış merak konusu oldu. Peki, Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu değişikliği yaşandı. Oktay Kaynarca'nın ayrıldığı yarışmanın yeni sunucusu açıklandı, programın büyük ödülü de 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Peki,  Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı? Detaylar...

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER'DEN AYRILDI MI?

Evet, Oktay Kaynarca, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı. Programda yaşanan değişiklikle birlikte sunuculuk görevini devralacak isim de belli oldu.

2024 yılında Kenan İmirzalıoğlu'ndan sunuculuğu devralan Oktay Kaynarca, böylece yarışmaya veda etti. Programın yeni döneminde sunuculuk görevini televizyon haberciliği alanında uzun yıllardır çalışan Cem Öğretir üstlenecek.

Yarışmada sunucu değişikliğinin yanı sıra büyük ödülde de değişikliğe gidildi. Daha önce 5 milyon TL olarak belirlenen büyük ödül, yeni dönemde 10 milyon TL olarak açıklandı.

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NEDEN AYRILDI?

Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldığı bilgisi paylaşılırken, ayrılığın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. Bu nedenle Kaynarca'nın yarışmadan neden ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

OKTAY KAYNARCA'NIN YERİNE KİM GELECEK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir gelecek. Uzun yıllardır televizyon haberciliği yapan Cem Öğretir, yarışmanın yeni sunucusu olarak görev alacak.

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada sunucu değişikliğiyle birlikte büyük ödül de artırıldı. Önceki dönemde 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni dönemde 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Böylece yarışmacıların kazanabileceği en yüksek ödül iki katına yükselmiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusu Cem Öğretir ve 10 milyon TL'lik büyük ödülüyle yeni dönemine hazırlanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle Youtube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor