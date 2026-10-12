Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı, yerine kim geldi?

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu değişikliği yaşandı. Oktay Kaynarca'nın ayrıldığı yarışmanın yeni sunucusu açıklandı, programın büyük ödülü de 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Peki, Oktay Kaynarca Kim Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok? Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'den neden ayrıldı? Detaylar...

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER'DEN AYRILDI MI?

Evet, Oktay Kaynarca, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğundan ayrıldı. Programda yaşanan değişiklikle birlikte sunuculuk görevini devralacak isim de belli oldu.

2024 yılında Kenan İmirzalıoğlu'ndan sunuculuğu devralan Oktay Kaynarca, böylece yarışmaya veda etti. Programın yeni döneminde sunuculuk görevini televizyon haberciliği alanında uzun yıllardır çalışan Cem Öğretir üstlenecek.

Yarışmada sunucu değişikliğinin yanı sıra büyük ödülde de değişikliğe gidildi. Daha önce 5 milyon TL olarak belirlenen büyük ödül, yeni dönemde 10 milyon TL olarak açıklandı.

OKTAY KAYNARCA KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NEDEN AYRILDI?

Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldığı bilgisi paylaşılırken, ayrılığın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. Bu nedenle Kaynarca'nın yarışmadan neden ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

OKTAY KAYNARCA'NIN YERİNE KİM GELECEK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir gelecek. Uzun yıllardır televizyon haberciliği yapan Cem Öğretir, yarışmanın yeni sunucusu olarak görev alacak.

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada sunucu değişikliğiyle birlikte büyük ödül de artırıldı. Önceki dönemde 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni dönemde 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Böylece yarışmacıların kazanabileceği en yüksek ödül iki katına yükselmiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusu Cem Öğretir ve 10 milyon TL'lik büyük ödülüyle yeni dönemine hazırlanıyor.