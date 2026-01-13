Haberler

Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca, Yurt Dışına Çıkış Yasağı Şeklinde Adli Kontrol Tedbiri ile Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlulara yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 isim gözaltında tutulmaya devam ediyor.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan 6 isimden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yeni isimlerin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında gözaltındaki isimlere yönelik bir dizi suçlama sayıldı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu isimler bugün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer isimlerin ise ifade işlemleri devam ediyor

Kaynak: ANKA / Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı