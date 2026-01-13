Oktay Kaynarca ne açıklama yaptı? Gözaltına alınan Oktay Kaynarca açıklama yaptı mı, ne dedi?

İstanbul'da gözaltına alınan Oktay Kaynarca, açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu neler söyledi, kamuoyuna hangi mesajları verdi? Sosyal medyada ve haber sitelerinde Oktay Kaynarca'nın sözleri merak konusu olurken, açıklamalarının detayları ve arka planı izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKTAY KAYNARCA GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kaynarca'ya yöneltilen suçlamalar arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya fuhuş için aracılık etmek/yer temin etmek ve kumar oynaması için yer sağlamak" bulunuyor.

OKTAY KAYNARCA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gözaltına alınmasının ardından Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Uyuşturucuyla mücadeleyi destekliyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğmuş Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Çocukluğunun bir kısmı Berlin'de geçen Kaynarca, Ege Tiyatrosu'nda oynadığı oyunlarla oyunculuğa başlamıştır.

Profesyonel kariyerine 1991'de "Kan Kardeşleri" müzikaliyle adım atan Kaynarca, 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle tanınmıştır. Ayrıca Adanalı, Nuri ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde yer almıştır.