Malatya'da Oyuncu Oktay Kaynarca'nın Adı Verilen Kan Bağış Merkezi Açıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Türk Kızılay'ın kan bağışı kapsamında "Kahramanım Sensin" kampanyasına destek veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın adının verildiği kan bağış merkezi törenle açıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kana ihtiyaç acil değil, süreklidir" dedi.

Türk Kızılay'ın Malatya'da "Kahramanım Sensin" kan bağışı kampanyasına destek veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın adını verdiği kan alma birimi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın birçok alanda faaliyet yürüttüğünü ancak kan temininin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yüksek hassasiyetle, herkese eşit ve güvenli yaşam derken o kadar farklı alanlarda, o kadar farklı görevleri bir iyilik köprüsü olarak gururla yürütüyoruz ki... Ama bunların içinde ayrı bir görevimiz var; kan temini. Buna her zaman ayrı bir parantez açıyoruz. Çünkü hayat demek kan demek, can demek. Son derece önemli, kritik bir görev. Artık ülkemizin Ulusal Kan Temini Projesi başlayalı 20 sene oldu. Öncesinde nasıldı diye düşünürsek; öncesinde hastanelerde, hastane kan bankacılığı şeklinde yürüyordu. Hastane kan bankacılığı şeklinde yürüyen bir kan sisteminin birtakım zayıflıkları vardır. Bu zayıflıkların en önemlisi, en kritiği şudur: Hastanelerde kan bankacılığı yaptığımız zaman, son derece pahalı olan ve kanın daha güvenli olması için kullandığımız, kanın güvenliğini artıran NAT testi gibi pahalı testleri çoğu zaman gerçekleştiremezsiniz. Çünkü çok fazla miktarda kanı daha az laboratuvarda işliyoruz. Senede 3 milyon ünite kanı 4 laboratuvarda işliyoruz. Bu sayede dünya üzerinde var olan en güvenli testleri, en pahalı testleri bile gerçekleştirerek hiçbir risk olmadan o kanı ulaştırmaya çalışıyoruz."

"KANA İHTİYAÇ ACİL DEĞİL, SÜREKLİDİR"

Yılmaz, gönüllü kan bağışının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bir kan elçimizle 2 ay önce bize 'Kahramanım Sensin' videosuyla yeni bir kan kampanyası başlatmamıza vesile olan çok kıymetli Oktay Kaynarca ile birlikte, onun ismini de burada kan bağış merkezlerimizden bir tanesinde yaşatacak şekilde bir araya geldik. Buradan tekrar bir mesaj vermek istiyoruz: Kana ihtiyaç acil değil, süreklidir. Kanın sürekli ihtiyaç olduğu gerçeğine dikkat çekmek üzere bugün burada bir araya gelmiş durumdayız."

"KIZILAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ YAKINDAN GÖRÜNCE DAHA İYİ ANLADIM"

Oyuncu Oktay Kaynarca da Kızılay'ın yürüttüğü çalışmaların kapsamından etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Evet, bu yüzden benim için çok onur verici, çok gurur verici şu anda konuşuyor olmak. Ama en önemli taraflarından bir tanesi de Sayın Başkanımızın da anlattığı gibi, Kızılay'ın gerçekten verdiği bu önemli hizmetler. Biraz önce sohbet ettik. Biz Kızılay'ı, aslında kendi adıma söylüyorum, bu kadar kapsamlı, büyük bir organizasyon olarak bilmiyorduk. Meğer çok önemli işler yapıyorlarmış. Gerçekten çok değerli işler yapıyorlarmış ve yapmaya da devam ediyorlar. Yani ufukları, vizyonları, anlattıkları doğrultu o kadar büyükmüş ki meğer. Bizim bir Kızılay'ımızın olması, bu kadar büyük ve önemli bir kurum olması beni kendi adıma çok gururlandırdı."

Kaynak: ANKA