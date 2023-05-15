Mayıs Haberleri - Mayıs Haber - Haberler

Mayıs Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur takvimi başladı! Süreç nasıl işleyecek, işte tüm detaylar
Ysk Başkanı Yener: "Erdoğan Yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,88 Oy Aldı. 28 Mayıs'ta İkinci Tur Seçimlerin Yapılmasına Karar Verilmiştir"
YSK Başkanı Yener: "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir"
Ysk Başkanı Yener: "Erdoğan Yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,88 Oy Aldı. 28 Mayıs'ta İkinci Tur Seçimlerin Yapılmasına Karar Verilmiştir"
YSK Başkanı Yener: "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir"
YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından...
Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar...
Oğuz Kaan Salıcı: "Saray Çoktan Kaybetti… Umudu, Sevgiyi, Heyecanı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Hâkim Kılacağız. Başaracağız, Kazanacağız"
Oğuz Kaan Salıcı: "Saray Çoktan Kaybetti… Umudu, Sevgiyi, Heyecanı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Hâkim Kılacağız. Başaracağız, Kazanacağız"