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Samsunlu Merve Keskin bilek güreşinde 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu.

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Samsunlu Merve Keskin bilek güreşinde 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu.
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Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin, Yeni Delhi'deki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda ikinci oldu. Okul müdürü Mahmut Bektaş, Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Keskin'in başarısından gurur duyduklarını ve hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda bilek güreşine başlayan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu.

Okul müdürü Mahmut Bektaş, Merve'nin başarısından dolayı gururlandıklarını belirterek, "Kızımızın hedefi dünya şampiyonluğuydu. İnşallah seneye dünya şampiyonu olarak göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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