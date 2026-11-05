Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsveç hükümeti 12 Kasım 2026'dan itibaren 6 ay geçici sınır kontrolü uygulayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç hükümeti, kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditler nedeniyle 12 Kasım 2026-11 Mayıs 2027 arasında geçici sınır kontrolü uygulayacak. Kontrollerin detaylarını polis belirleyecek; kararda Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası riskler, hibrit tehditler etkili oldu.

İsveç hükümeti, kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit gerekçesiyle 6 ay süreyle geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığını bildirdi.

İsveç hükümetince yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2026-11 Mayıs 2027 döneminde iç sınır kontrollerinin uygulanacağı, kararın kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehditler nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırıların ardından ortaya çıkan güvenlik riskleri, hibrit tehditler ve Schengen bölgesinde faaliyet gösteren "düşman" unsurların hareketliliğinin, geçici sınır kontrollerinin uygulanmaya konulmasında başlıca etkenler olduğu aktarılan açıklamada, kontrollerin uygulanmasına ilişkin detayların polis tarafından belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi diğer Schengen bölgesi ülkelerinin de geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığı anımsatıldı.

Schengen'de geçici sınır kontrolleri

Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat alanı olan Schengen bölgesinde, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması temel ilke ancak üye ülkeler, kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit söz konusu olduğunda geçici sınır kontrolleri uygulayabiliyor.

Son çare olarak başvurulması gereken bu kontrollerin süre bakımından sınırlı, gerekli ve orantılı olması gerekiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin geçici sınır kontrollerinin AB hukukuna uygunluğunu denetliyor. Komisyon, kurallara aykırılık tespit etmesi halinde ilgili ülke hakkında ihlal süreci başlatabiliyor ve ihlalin giderilmemesi durumunda konuyu AB Adalet Divanına taşıyabiliyor. Komisyonun değerlendirmesi, kontrolleri kendiliğinden sona erdirmiyor.

Komisyon, haziranda uzun süredir iç sınır kontrolü uygulayan 9 Schengen ülkesi hakkında, tedbirlerin gerekliliğini ve orantılılığını değerlendiren görüşler yayımlamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak47

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da 4. kattan atlayan kedi, vatandaşların açtığı örtüye düşüp yara almadan kurtuldu

4. kattan boşluğa atladı! Aşağıda açılan örtü onu kurtardı
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor17

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'yı sallayan kulüp yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın