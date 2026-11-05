İsveç hükümeti 12 Kasım 2026'dan itibaren 6 ay geçici sınır kontrolü uygulayacak

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İsveç hükümeti, kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit gerekçesiyle 6 ay süreyle geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığını bildirdi.

İsveç hükümetince yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2026-11 Mayıs 2027 döneminde iç sınır kontrollerinin uygulanacağı, kararın kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik ciddi tehditler nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırıların ardından ortaya çıkan güvenlik riskleri, hibrit tehditler ve Schengen bölgesinde faaliyet gösteren "düşman" unsurların hareketliliğinin, geçici sınır kontrollerinin uygulanmaya konulmasında başlıca etkenler olduğu aktarılan açıklamada, kontrollerin uygulanmasına ilişkin detayların polis tarafından belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi diğer Schengen bölgesi ülkelerinin de geçici sınır kontrolü uygulama kararı aldığı anımsatıldı.

Schengen'de geçici sınır kontrolleri

Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat alanı olan Schengen bölgesinde, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması temel ilke ancak üye ülkeler, kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit söz konusu olduğunda geçici sınır kontrolleri uygulayabiliyor.

Son çare olarak başvurulması gereken bu kontrollerin süre bakımından sınırlı, gerekli ve orantılı olması gerekiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin geçici sınır kontrollerinin AB hukukuna uygunluğunu denetliyor. Komisyon, kurallara aykırılık tespit etmesi halinde ilgili ülke hakkında ihlal süreci başlatabiliyor ve ihlalin giderilmemesi durumunda konuyu AB Adalet Divanına taşıyabiliyor. Komisyonun değerlendirmesi, kontrolleri kendiliğinden sona erdirmiyor.

Komisyon, haziranda uzun süredir iç sınır kontrolü uygulayan 9 Schengen ülkesi hakkında, tedbirlerin gerekliliğini ve orantılılığını değerlendiren görüşler yayımlamıştı.

Kaynak: AA