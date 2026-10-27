EuroLeague Dörtlü Finalleri 2027 ve 2029'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Basketbol Avrupa Ligi'de (EuroLeague) 2027 ve 2029 yıllarındaki Dörtlü Final organizasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 2027 ve 2029'daki Dörtlü Final'in de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2027'deki Dörtlü Final'in 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA