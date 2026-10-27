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EuroLeague Dörtlü Finalleri 2027 ve 2029'da Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yapılacak

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Avrupa Ligi (EuroLeague) 2027 ve 2029'daki Dörtlü Final organizasyonlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapacak. İlk kez 2025'te ev sahipliği yapan kentteki Etihad Arena'da düzenlenecek finallerden 2027 Dörtlü Finali 28-30 Mayıs'ta oynanacak.

Basketbol Avrupa Ligi'de (EuroLeague) 2027 ve 2029 yıllarındaki Dörtlü Final organizasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 2027 ve 2029'daki Dörtlü Final'in de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2027'deki Dörtlü Final'in 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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