Gökyüzüne çıktı, borsada çakıldı! Tesla'ya ağır darbe

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni nesil Roadster modelinin tanıtımıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekerken finans piyasalarında beklediği karşılığı bulamadı. Şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 16,44 değer kaybederek 366,82 dolara geriledi. Tesla'nın kredi risk priminin Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkması da yatırımcıların şirketin finansal görünümüne ilişkin endişelerini artırdı.

TESLA HİSSELERİNDE YÜZDE 16'YI AŞAN KAYIP

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli otomobil pazarındaki rekabet ve yeni teknoloji yatırımlarının yarattığı maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Şirketin hisse fiyatı son 12 ayda yüzde 16,44 düşüşle 366,82 dolara indi. Bu süreçte hisse başına değer kaybı 72,15 doları buldu.

Yılın ilk aylarında satış baskısıyla gerileyen Tesla hisseleri, mayıs ve haziran aylarında toparlanarak 440 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ancak temmuz ayında yeniden hızlanan satışlar, ağustos başında hisse fiyatını 300 doların altına taşıdı.

Eylül ve ekim aylarında gelen alımlarla hisseler yeniden 350-380 dolar aralığına yükselse de yıllık kayıplar telafi edilemedi.

KREDİ RİSKİ ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Tesla'nın yalnızca borsadaki performansı değil, borçlanma riskine ilişkin göstergeleri de dikkat çekti.

Şirketin beş yıllık kredi risk primi (CDS), 188,1 baz puana çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

CDS göstergesindeki yükseliş, yatırımcıların şirketin borçlarını geri ödeyememe riskine karşı korunmak için daha yüksek maliyete katlandığını ortaya koyuyor.

ROBOTAKSİ VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARI MERCEK ALTINDA

Tesla'nın otomobil üretiminin ötesine geçerek robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zeka teknolojilerine yönelmesi, şirketin uzun vadeli büyüme planlarının merkezinde yer alıyor.

Ancak bu yatırımların ne zaman düzenli gelir sağlayacağı belirsizliğini koruyor. Yüksek yatırım harcamaları ve yeni projelerin karlılığa katkısının henüz netleşmemesi, şirketin piyasa değerine ilişkin tartışmaları artırıyor.

Analistler, Tesla'nın gelecekteki büyüme potansiyeli kadar mevcut finansal performansının da yatırımcılar açısından belirleyici hale geldiğine dikkat çekiyor.

UÇAN ROADSTER TANITILDI, ÜRETİM İÇİN 2028 İŞARET EDİLDİ

Tesla, finansal baskıların sürdüğü dönemde yeni nesil Roadster modelini tanıtarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Teksas'taki etkinlikte sergilenen otomobil, basınçlı hava sistemi sayesinde rampadan havalanarak diğer Tesla modellerinin üzerinden atladı. Gösteride aracın havada manevra yapabilme kabiliyeti de öne çıktı.

Yeni Roadster'ın özellikle yüksek performanslı versiyonlarında 10 ayrı itici sistem kullanılması planlanıyor. Elon Musk, otomobilin seri üretimine 2028 yılında başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ancak yeni modelin yaratacağı ticari gelirin ne zaman şirket bilançosuna yansıyacağı henüz netleşmedi.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK BİLANÇODA

Tesla'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 21 Ekim Çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor.

Yatırımcılar özellikle araç teslimatlarını, otomobil satışlarından elde edilen kar marjını ve yeni teknoloji yatırımlarının mali sonuçlarını takip edecek.

Şirketin açıklayacağı bilanço, Tesla hisselerindeki düşüşün ardından yatırımcıların geleceğe yönelik beklentileri açısından önemli bir sınav olacak.