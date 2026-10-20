Pavel Kacor kimdir? Kadıköy'de son dakika golüyle Slavia'ya 1 puan getirdi

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son sözü 20 yaşındaki Pavel Kacor söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim 2026'da Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma, Çek oyuncunun 90. dakikada attığı golle 2-2 bitti.

PAVEL KACOR FENERBAHÇE'YE NASIL GOL ATTI?

Pavel Kacor, 90. dakikada Emmanuel Ayaosi'nin ortasında topa savunma oyuncusundan önce dokundu ve üst direğin altından ağlara gönderdi. Fenerbahçe maça hızlı başlamıştı: Oğuz Aydın 4. dakikada, Mason Greenwood 11. dakikada golü buldu. Lukas Provod, Matteo Guendouzi'nin hatasından yararlanıp 15. dakikada farkı bire indirdi. Skor son dakikaya kadar değişmedi.

Bu beraberlik Slavia'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ilk puan oldu. Fenerbahçe ise 3 maçta 2 puana ulaştı.

PAVEL KACOR KİMDİR?

Pavel Kacor, Slavia Prag'da oynayan Çek futbolcu. UEFA kayıtlarında orta saha oyuncusu olarak geçiyor; Slavia ise onu kulüp sitesinde hücumda birden fazla mevkide oynayabilen genç bir oyuncu olarak tanıtıyor. Boyu 182 santimetre, Slavia'da 32 numaralı formayı giyiyor. Çekya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.

PAVEL KACOR KAÇ YAŞINDA?

Pavel Kacor 20 yaşında. 12 Eylül 2006'da doğdu. Çekya vatandaşı.

PAVEL KACOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pavel Kacor futbola Petrvald'da başladı. On yaşındayken MFK Karviná'ya geçti ve bu kulübün altyapısından A takıma kadar yükseldi. 2024 yazında Karviná'dan kiralık olarak Slavia Prag'ın B takımına gitti, ardından yeniden Karviná'da oynadı.

Slavia, 24 Mayıs 2026'da Kacor'u Karviná'dan aldığını açıkladı ve oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezonun ilk iki transferi olan Kacor ile Emmanuel Ayaosi'yi Eden Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamasında taraftara tanıttı. Kacor o güne kadar Çekya birinci liginde 19 maça çıkmış, 2 gol atmıştı. Kadıköy'deki golün asistini de aynı gün tanıtılan Ayaosi yaptı.