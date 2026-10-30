Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa FK, Batman Petrolspor maçında 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Batman Petrolspor maçında 10 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst üste 10 maçını kazanamayan ve 10 puanla düşme hattında bulunan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Batman Petrolspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak; 23 puanla 4'üncü sıradaki Batman Petrolspor ise şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybedip üst üste 10'uncu maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma 19.00'da başlayacak. Son galibiyetini 2'nci haftada evinde Van Spor FK'yı 2-1 yenerek alan Manisa FK, ardından 10 maçını kazanamadı.

İlk kez 1'inci Lig'de bu kadar kötü bir seri yakalayan siyah-beyazlılar; 12'nci haftaya, 10 puanla düşme hattında girdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor ise 23 puanı hanesine yazdırdı ve 4'üncü sırada yer aldı. Manisa FK'nın başında ilk kez Mardin 1969 Spor deplasmanında maça çıkan teknik direktör Nestor El Maestro bu hafta ise ilk defa taraftarıyla buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!