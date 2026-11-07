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Davide Tamburella kimdir? Pizzaya ananas koymadığı için kovulan İtalyan şef

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Avustralya'nın Brisbane kentinde bir müşterinin istediği ananaslı pizzayı yapmayan İtalyan şef Davide Tamburella, Mayıs 2026'da işten çıkarıldı. Haksız fesih başvurusu da Fair Work Commission'dan geri döndü. Davide Tamburella kimdir, neden kovuldu? İşte Davide Tamburella hakkında bilinenler.

" İtalya'da değiliz, Avustralya'dayız." Brisbane'deki La Costa restoranının yöneticisi Elliot Ingram, İtalyan şef Davide Tamburella'yla yollarını neden ayırdıklarını anlatırken bu cümleyi kurdu.

Tamburella bir müşterinin istediği jambonlu ve ananaslı pizzayı yapmadı, ananası kendi kültürüne hakaret saydı. Mayıs 2026'da işten çıkarılan şef, Avustralya'nın iş uyuşmazlıklarına bakan kurumu Fair Work Commission'a haksız fesih başvurusu yaptı. Komisyon başvuruyu reddetti, karar Kasım 2026'nın ilk günlerinde duyuruldu.

DAVIDE TAMBURELLA NEDEN KOVULDU?

Davide Tamburella, işverenine göre tek bir pizza yüzünden değil, birkaç nedenin üst üste gelmesiyle kovuldu. Olayı başlatan istek bir doğum günü kutlamasından geldi: müşteri jambonlu ve ananaslı pizza istedi, şef yapmayı reddetti. Tamburella, dört yıl içinde böyle bir isteği üçüncü kez geri çevirdiğini kabul etti.

Ingram, müşterinin isteğini makul bulduklarını ama işten çıkarma kararında belirleyici tek etkenin bu olmadığını söyledi. Komisyon kararında da şefin uygunsuz dil kullandığını kabul ettiği, liderlik davranışı ve profesyonelliği konusunda süregelen endişeler bulunduğu yer aldı. Tamburella daha önce yazılı uyarı da almıştı.

DAVIDE TAMBURELLA KİMDİR?

Davide Tamburella, Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Brisbane'de çalışan İtalyan bir şef. Pizzaya ananas koymayı İtalyan kültürüne hakaret olarak görüyor; patronundan İtalyanlar için bunun neden önemli olduğunu araştırmasını da istedi.

Tamburella, Avustralya'da kalıcı oturum izni için işveren sponsorluğuna dayanan Subclass 186 vizesine başvurmuştu. Restoranın sponsor olacağı bu süreç üç yıldır sürüyordu. İşten çıkarılınca başvuru da düştü.

DAVIDE TAMBURELLA HANGİ RESTORANDA ÇALIŞIYORDU?

Davide Tamburella, Brisbane'in Fortitude Valley semtindeki La Costa Restaurant and Bar'da çalışıyordu. Restoran, şefin ayrılmasından sonra kapandı.

Tamburella burada çalışırken metal bir tırabzana vurdu ve sağ elinde iki kemik kırıldı. İşveren; bu sakatlığın, sağlık izninin ve şefin iş kazası tazminatı başvurusunun işten çıkarmayla ilgisi olmadığını savundu.

DAVIDE TAMBURELLA BAŞVURUYU NEDEN KAYBETTİ?

Davide Tamburella, haksız fesih başvurusunu işten çıkarıldıktan sonraki 21 günlük yasal süreyi kaçırarak yaptığı için kaybetti. Fair Work Commission, süreyi uzatmayı gerektiren istisnai bir durum görmedi.

DAVIDE TAMBURELLA ŞİMDİ NEREDE ÇALIŞIYOR?

Davide Tamburella şimdi Brisbane'de başka bir İtalyan restoranında çalışıyor. Yeni iş yerinin menüsünde ananaslı pizza yok.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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