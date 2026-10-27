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KDC'de Ebola salgınında 8 eyalette 66 sağlık bölgesinde 10.060 vaka kaydedildi

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KDC'de Ebola salgınında 8 eyalette 66 sağlık bölgesinde 10.060 vaka kaydedildi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında başlayan Ebola salgınında 25 Ekim itibarıyla 10.060 teyitli vaka ve 4.887 ölüm kaydedildi. Salgın ülke genelinde 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesinde görülürken ölüm oranı yüzde 48,6 olarak açıklandı.


KİNŞASA, 27 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının başladığı mayıs ayında bu yana 10.000'den fazla teyitli vaka bildirildi.

Sağlık yetkilileri tarafından salı günü açıklanan verilere göre, 25 Ekim itibarıyla 4.887'si ölümle sonuçlanan toplam 10.060 vaka kaydedildi. Öüm oranı ise yüzde 48,6 olarak belirlendi.

Salgın, ülke genelinde 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesinde görüldü.

Kaynak: Xinhua
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