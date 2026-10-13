Haberler

AB Konseyi, 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Konseyi, 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi, ikinci AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceğini bildirdi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da yapılan zirvenin ikincisi böylece Brüksel'de toplanacak.

2'nci Avrupa Birliği (AB) - İngiltere Zirvesi'nin, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisinin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Toroslar'da üretilen keçiboynuzu pekmezine yoğun talep

1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

Ünlü komedyen uyardı: Güvenlik birimlerine bildirin
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Ukraynalı kadın video çekerken füze yanı başına düştü! Ölümden döndü

Görüntüler çok acı! Kamerası açıktı, füze yanı başına düştü
Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı