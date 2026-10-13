AB Konseyi, 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirdi

AB Konseyi, 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Konseyi, ikinci AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceğini bildirdi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da yapılan zirvenin ikincisi böylece Brüksel'de toplanacak.
2'nci Avrupa Birliği (AB) - İngiltere Zirvesi'nin, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceği bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisinin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı