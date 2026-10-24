Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda açıklaması: Mayıstan sonra yokum

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kulüpteki geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Mayıs ayından sonra Fenerbahçe'den ayrılacağını belirten Yıldırım, bir daha Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını da söyledi.

Yıldırım, "Bakın ben Mayıs ayından sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Sebebini de söyleyeceğim. Kulübünüze sahip çıkın! Kulübe sahip çıkmak buraya gelip oturmak değil, sosyal medyada paylaşım yapmak değil. Hakkına sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA DİVANA GELMEYECEĞİM"

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, ayrılık kararını bir kez daha vurgulayarak, "Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın." dedi. Yıldırım'ın bu sözleri, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin toplantının en dikkat çekici açıklamalarından biri oldu.

"ŞİŞİREBİLDİĞİNİZ KADAR ŞİŞİRİN, GERÇEK DEĞİL"

Kulübün mali raporları hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, açıklanan rakamların doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, "Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti." diye konuştu.

"KULÜBÜNÜZE SAHİP ÇIKIN"

Fenerbahçe camiasına da seslenen Yıldırım, kulübe sahip çıkmanın yalnızca toplantılara katılmakla sınırlı olmadığını vurguladı. Taraftarlardan ve kulüp üyelerinden Fenerbahçe'nin haklarını korumalarını isteyen Yıldırım, ayrılık kararının nedenlerini de açıklayacağını belirtti.

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