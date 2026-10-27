Suat Kılıç: 'CHP Genel Başkanı 'Bir gün önce bile yapılsa seçim erken seçimdir' dedikten sonra artık iktidarı durdurabilene aşk olsun'

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, genel seçimlerin Nisan ya da Mayıs 2028'de yapılacağının "ortada" olduğunu söyleyerek, "CHP'nin Genel Başkanı da bu sürece destek verdi aslında. Normalde muhalefette seçimler en az 6 ay öne alınırsa erken seçim yapmanın anayasal gereği yerine getirilmiş olur şeklinde bir genel kanaat vardı. Ancak CHP Genel Başkanı da 'Bir gün önce bile yapılsa seçim erken seçimdir' dedikten sonra artık iktidarı durdurabilene aşk olsun. Çünkü alınacak seçimin tarihinin anayasaya aykırılığını muhalefetin istediği yönde karara bağlayacak bir Anayasa Mahkemesi yok" dedi.

Kılıç, partisinin MYK toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıç, konuşmasına Antalya Kepez'de meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralı işçiye ise şifa dileyerek başladı.

Kılıç, "Çevredeki kalıcı yapılarda hiçbir hasar oluşmazken, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen işçilerin mukavvadan farksız derme çatma konteynerlerde barındırılması bir iş kazası değildir, meteorolojik bir olay da değildir. Ülkemizde insan hayatının ucuzluğunun göstergesidir maalesef" diye konuştu.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIR, BİZİM AZERBAYCAN'A GİRİŞ YASAĞIMIZ KALSIN"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da arasında bulunduğu 31 kişiye Azerbaycan tarafından ülkeye giriş yasağı getirildiğini anımsatan Kılıç, "TBMM'de temsil edilen bir partinin genel başkanı, İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan'ın Azerbaycan'a girişi yasak. Cenap Prezident İlham Aliyev'in canı öyle istedi. Sebep ne? Başörtülü kızların eğitim hakkının gasbedilmesine itiraz etmemiz. Buradan Sayın Aliyev'e bir çağrımız var; başörtüsü yasağını kaldır, bizim Azerbaycan'a giriş yasağımız kalsın. Bir çağrımız da Sayın Numan Kurtulmuş'a; bu yasak karşısında TBMM sessiz kalmamalı, hiç değilse ortak bir bildiri yayınlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"YÜZYILIN SLOGAN MİMARINDAN YÜZYILIN VURGUNU"

"Fon dolandırıcılığında kıskaç daralıyor" diyen Kılıç, konuyla ilgili soruşturmada "SPK Başkanı, SPK'nın eski başkanı derken, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Ertan Aydın'ın da tutuklandığını" söyledi. Kılıç, şöyle devam etti:

"Yüzyılın slogan mimarından yüzyılın vurgunu. Çevrimiçi bir soygun olayı. Dışarıdan kimse yok. Hepsi tanıdık, hepsi kanka. Millet züğürt, bunlar zengin. Eğer bu vurgunlar, bu soygunlar olmasa bugün bir aylık asgari ücret 45 bin, en düşük emekli aylığı en az 40 bin olurdu. Kimse aç ve açıkta kalmaz, milyonlarca insanımız makarnaya, bulgura muhtaç olmazdı. Bu vurgunların kökünde tamahkarlık, sahtekarlık, doymak nedir bilmeyen bir açlık var. Daha derininde ise denetimsizlik var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen sorumsuzluk ve denetimsizlik var. Eskiden Meclis soruşturması diye bir denetim mekanizması vardı. Artık yok, kalktı. Gensoru müessesesi vardı. Artık yok, o da kalktı. Yazılı-sözlü soru önergeleri vardı. Adı var, etkisi yok; çünkü soru önergelerini ciddiye alan bakan kalmadı. İşte bu denetimsizlik sorumsuzluğu, sorumsuzluk da fon yolsuzluğunu doğurdu. Trilyonlar buhar oldu. Yeniden Refah iktidarında hırsız kovalamayacağız. Önleyici ve etkin denetim mekanizmalarını kuracağız. Tabii şöyle bir gerçek de var ki, balık baştan kokuyor. Hırsız, gözünü karartmadan önce kimlerin göz yumacağına bakıyor. Hani diyorlar ya, 'Fakir parası olmadığı için fakir değil, fakir çalamadığı için de fakir değil; fakir, zenginlerin gözü doymadığı için fakir. Ülkenin kaynakları hortumlanmadığı için fakir. Fakir sizin yüzünüzden fakir'.

"İFLASLAR ARTIYOR, KEPENKLER KAPANIYOR"

Eskiden çocuğuna kıyafet alamayan babaların intihar haberleri oldu. Yakın zamanlarda emekli bir polis memurumuz canına kıydı. Son gelen haber ise daha da kaygı verici. TOKİ'ye 1190 daire inşa eden bir müteahhit kardeşimiz canına kıymış. Yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Sebep ne? Hakedişlerini alamamış. Ödemeler dengesi sarsılmış. Çekleri yazılmış, senetleri dönmüş. Yani iflas. İflaslar artıyor, kepenkler kapanıyor, adamını bulamayan parasını alamıyor. Onurunu kurtaramayan canına kıyıyor. Yazık günah değil mi? Bu gidiş nereye?"

Kılıç, geçen pazar yapılan Ortaöğretim KPSS sınavı ile birlikte bu yılki sınav maratonunun son bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde üniversite doluluk oranları yüzde 98,8 gibi rekor seviyelerde açıklansa da asıl büyük sorun istihdam aşamasında başlıyor. Kontenjanlar doluyor ancak mezuniyet sonrası yeterli istihdam alanı sağlanamadığı için gençlerimiz büyük bir gelecek kaygısı yaşıyor. Bugün bir lisans öğrencisinin kendi alanından atanabilmesi için 90 bandında çok yüksek puanlar alması gerekiyor, çünkü kadro sayıları son derece yetersiz kalıyor. Bu kadro yetersizliği ve gelecek kaygısı yüzünden, lisans eğitimine devam eden gençlerimiz artık kendi branşlarından umudunu kesmiş durumda. Sırf güvenceli bir iş sahibi olabilmek ve kamuda yer alabilmek için henüz üniversite sıralarındayken dönüp lise düzeyindeki ortaöğretim KPSS'ye giriyorlar."

Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayarak, "Cumhuriyet Nizam'dır. Cumhuriyet Selamet'tir. Cumhuriyet Fazilet'tir, Cumhuriyet Saadet'tir, Cumhuriyet Refah'tır. Cumhuriyet Millettir, devlettir, adalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın cumhuriyetimiz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, açıklamalarının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "Erdoğan'ın emeklilerle ilgili adımı sizce erken seçim sinyali mi? Nisan 2028'deki bir seçimi destekler misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Seçimin) 2028 nisan ya da mayıs ayında yapılacağı ortada. CHP'nin Genel Başkanı da bu sürece destek verdi aslında. Normalde muhalefette seçimler en az 6 ay öne alınırsa erken seçim yapmanın anayasal gereği yerine getirilmiş olur şeklinde bir genel kanaat vardı. Ancak CHP'nin Genel Başkanı da 'Bir gün önce bile yapılsa seçim erken seçimdir' dedikten sonra artık iktidarı durdurabilene aşk olsun. Çünkü alınacak seçimin tarihinin Anayasa'ya aykırılığını muhalefetin istediği yönde karara bağlayacak bir Anayasa Mahkemesi yok. Seçim tarihinde anayasaya aykırılık tespiti yapacak bir Yüksek Seçim Kurulu da yok. Büyük ölçüde iktidarın istediği istikamette kararlar almış olacaklar, seçim süreci konusunda. Dolayısıyla iktidarın istediği tarihte seçimi yapacağını öngörüyoruz. Ama burada tabii 360 sayısının sağlanması lazım. AK Parti ve MHP'nin iki başı da bu sayıyı sağlama yeterlilikleri yok. Mutlaka meclis içerisinde müttefik partiler arayacaklar. Erken seçim kararı alabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasına zemin hazırlayabilmek için. Zorluk çekerler mi? Kanaatimce zorluk çekmezler. 2027 yılı içinde yapılacak her türlü seçimin tarihine biz oylamada destek veririz. Ama 2028 yılına kalmasından yana değiliz. Niye değiliz? 2028 yılında yapılacak seçim erken seçim değil. Ondan dolayı değiliz. Ama bir muhalefet partisiyiz. Seçime hazırız. Erken seçim yapılmasını istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü sosyo-ekonomik koşullarla yoluna daha fazla devam etmesinin mümkün olmadığını görüyoruz.

"TÜM MAĞDUR KESİMLERİN MAĞDURİYETLERİ DERHAL ÇÖZÜLMELİ"

Emekli maaşları ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan açıklamayı önemsiyoruz. Türkiye'de bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 500 lira. Bir emekli çiftin 23 bin 500 lirayla geçinebilmesi, tencereyi kaynatabilmesi, kirayı ödeyip faturaları karşılayabilmesi mümkün değil. Açlık sınırının yarısının bile altında bir emekli maaşı var Türkiye'de. Elbette ki düzeltilmesi lazım. Hep iddia ettik. Seçime giderken bir emekli maaşları yükseltilir, iki asgari ücret yükseltilir, üç emeklilikte kademeli adaleti bekleyenlerin beklentilerine cevap verilir. Biz hükümetten önümüzdeki günlerde kademeli emeklilik beklentisine de olumlu cevap vermesini bekliyoruz. Kademeli emeklilik düzenlemesinin de TBMM'ye gelmesini bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak da bu süreci destekledik, destekliyoruz. Bu sürece bir seçim yatırımı olarak bakmıyoruz."

"TELEVİZYON, GAZETE SAYISI ÇOK AMA İKTİDARIN KONTROLÜNDE"

Suat Kılıç, basın özgürlüğüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, medya çeşitliliği açısından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir. Avrupa'da televizyon kanalı sayısı itibarıyla ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor" sözlerinin sorulması üzerine Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben şunu söylemek istiyorum. Bugün bu basın toplantısında Anadolu Ajansı yok. TRT yok. TRT Haber yok. İktidara müzahir ya da paralel yayın yapan televizyon kanallarının neredeyse hiçbiri yok. Basın toplantımızda yoklar ama ajanslar var. ANKA var. Buradan alınan haberleri akşam bültenlerinde, bu televizyonların ekranlarında görebilecek miyiz? Büyük olasılıkla göremeyeceğiz. Türkiye'de televizyon sayısı çok fazla, gazete sayısı çok fazla ama maalesef büyük ölçüde iktidarın kontrolünde bu yayın kuruluşları. Bugün vergilerimizle finansman ettiğimiz devletin ajansının ve haber kanallarının bile bu partinin TBMM'de temsil edilen Yeniden Refah Partisi'nin basın toplantısında bulunmuyor olmaları aslında Türkiye'deki basın özgürlüğünün görülmesi açısından da önemli bir kriterdir diye düşünüyorum.

"SADECE GAZETECİLİK FAALİYETLERİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA GAZETECİ GÖZALTINDA YA DA TUTUKLU"

Basın özgürlüğü demek sadece basın kuruluşlarının var olması demek değildir. Haber alma ve yayma hakkının da korunması demektir. Gazetecilik dışı faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunanları ayrı tutarak söylüyorum. Türkiye'de de sırf gazetecilik faaliyetleri nedeniyle çok sayıda gazeteci gözaltında ya da tutuklu. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'nin elbette ki özgürlükler liginde, basın özgürlüğü liginde, hukuk özgürlüğü ve hukuk devletleri ligindeki görünümünü keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal eden dosyalar bakımından da Avrupa İnsan Hakları yargısı önündeki görünümünü bozan durumlardır bunlar."

Kaynak: ANKA