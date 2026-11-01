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CHP'nin sitesinden Özgür Özel dönemi tamamen silindi! Yaklaşık 3 yıllık arşiv boş kaldı

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CHP'nin sitesinden Özgür Özel dönemi tamamen silindi! Yaklaşık 3 yıllık arşiv boş kaldı
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CHP'nin resmi internet sitesinden Özgür Özel'in genel başkanlık dönemine ait konuşma, basın açıklaması ve haberler kaldırıldı. Sitede Kasım 2023 ile Mayıs 2026 arasındaki yaklaşık üç yıla ait hiçbir içerik bulunmuyor. Değişiklik, 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay'da beklerken dikkati çekti.

(ANKARA) -

CHP'nin internet sitesinden Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemine ait haber, basın açıklaması, TBMM konuşması, yazılı açıklamaları kaldırıldı. Arşivde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrıldığı Kasım 2023 ile mutlak butlan kararının verildiği Mayıs 2026 arasında kalan yaklaşık üç yıla ait hiçbir içerik bulunmuyor.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay'da beklerken, CHP'nin resmi sitesinde değişiklik dikkati çekti. Buna göre "chp.org.tr" adresli siteden Özgür Özel'in Genel Başkanlığı dönemine ait tüm içerikler kaldırıldı.

TÜM SEKMELERDE AYNI TABLO

Sitede, TBMM konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, TV programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklı tüm sekmelerdeki içeriklerin Kasım 2023'ten Mayıs 2026'ya atladığı görüldü.

Özgür Özel'in açıklamalarının yanı sıra, üç yıl boyunca sitede yayımlanan genel başkan yardımcılarının basın açıklamaları, sözcülerin basın toplantıları, parti kurmaylarına ait bültenler, TBMM faaliyetleri, yayımlanan rapor, fotoğraf ve diğer içerikler de silindi.

EYLÜL'DE DE BİR AÇIKLAMA KALDIRILMIŞTI

CHP'nin resmi sitesinden, Eylül ayında da Özgür Özel'in 18 Mart tarihinde CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği, "Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı" konulu "Turpun Küçüğü" başlıklı açıklaması kaldırılmıştı.

Kaynak: ANKA
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