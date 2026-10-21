Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka, 5 buçuk aylık hasretin ardından Fenerbahçe maçında taraftarıyla buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, 5 buçuk aylık hasretin ardından Fenerbahçe maçında taraftarıyla buluşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Evinde seyirci yasağına rağmen 2'de 2 yapan Karşıyaka, pazar günü Fenerbahçe Tarfin karşısında 5 buçuk ay sonra taraftarıyla buluşacak. 10 Mayıs'tan beri taraftarından uzak kalan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'yi taraftar desteğiyle yenmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yeni kadrosuyla evinde seyirci yasağı olmasına rağmen 2'de 2 yapan Karşıyaka, pazar günü taraftarıyla ilk kez buluşacağı Fenerbahçe Tarfin maçını bekliyor. Geçen sezon son salisede kazanıp ligde kalmayı başardığı Bursaspor randevusunda yaşanan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf cezasını Galatasaray ve Glint Çayırova Belediyesi'yle oynadığı ilk iki iç saha sınavında çekti.

Yeşil-kırmızılılar, taraftarından yoksun olmasına rağmen bu iki önemli maçı da kazanarak ligde gücünü kanıtladı. Geçen sezon Bursaspor maçının oynandığı 10 Mayıs'tan beri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarına hasret olan Karşıyaka pazar günü Fenerbahçe önünde 5 buçuk aylık uzun ara sonrası sevenleriyle buluşacak. İzmir temsilcisi EuroLeague'de zirve yarışı veren güçlü rakibini taraftarının desteğiyle yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. Karşıyaka'da omzunda sakatlık olan Munford dışında eksik bulunmazken, geçen hafta ayağının tozuyla ilk maçına çıkan yeni transfer Yakuba Ouattara da hazır durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Iğdır'da uydu verici takılan şahin 5 ayda 14 ülke geçti! Sahra Çölü üzerinde 13 saat durmadan uçtu

Sırtına 6 gramlık cihaz takıldı! 14 ülke aşıp Afrika'ya uçtu
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar riski var

Kulağını deldirdi, 5 gecedir hastanede! Kalıcı hasar uyarısı
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'

İran müzakerelere kapıları kapattı! ABD'ye 7 maddelik rest
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının maç keyfi kabusa döndü
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı