23 Ekim'de çıkacak Modern Warfare 4, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgalini anlatıyor

Çok satan Call of Duty video oyunu serisinin yeni fragmanı, rutin bir devriye görevinde gibi görünen Güney Koreli genç askerlerle başlıyor. Birkaç dakika sonra, Kuzey Kore'nin füze saldırısı yarımadayı tam ölçekli bir savaşın içine sürüklüyor.Modern Warfare 4'ün fragmanı, Mayıs ayında yayınlandığı gün 22 milyon, toplamda ise 61 milyon kez izlendi.23 Ekim'de piyasaya sürülecek olan oyun, eleştirmenler tarafından çözülmemiş bir çatışmayı eğlenceye dönüştürmekle suçlanırken, bazıları da oyunun Güney Koreli askerlerin bakış açısından anlatılmasını olumlu karşıladı.Peki Kuzey Kore gerçekten de oyunda tasvir edilen türden bir işgal başlatabilir mi?

Bu daha önce bir kez olmuştu.İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Kore'nin bölünmesinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra, Kuzey Kore 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal ederek Kore Savaşı'nı başlattı.Savaş, bölgesel bir çatışmadan daha fazlasıydı; aynı zamanda Soğuk Savaş'ın süper güçleri arasında bir mücadeleydi. Kuzey Kore, Sovyetler Birliği liderliğindeki doğu blokunun bir parçasıyken, Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile ittifak halindeydi.Kuzey Kore güçleri hızla ilerleyerek üç gün içinde Seul'ü ele geçirdi. Haftalar içinde, Güney Kore ve ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler güçlerini Busan liman kenti çevresinde bir savunma hattına sıkıştırdılar.Ancak Eylül 1950'de ABD Generali Douglas MacArthur'un Incheon'a yaptığı sürpriz çıkarma harekatıyla çatışma Güney Kore lehine döndü. Çin ise bir ay sonra savaşa girdi.Sonraki birkaç yıl boyunca kanlı çatışmalar, hiçbir tarafın üstün gelemediği bir çıkmazda sürdü. 27 Temmuz 1953'te ateşkes imzalandı.Ateşkes çatışmaları durdurdu, ancak bu bir barış anlaşması değildi. Kuzey Kore, Çin ve ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler Komutanlığı tarafından imzalanmış olmasına rağmen, Güney Kore imzalamayı reddetti.Ateşkes, cephe hattına yakın bir yerde ateşkes hattı oluşturdu ve günümüzde bile dünyanın en yoğun şekilde tahkim edilmiş sınırlarından biri olan 4 km genişliğinde silahsızlandırılmış bölgeyi (DMZ) yarattı.70 yıldan fazla bir süre sonra, iki Kore teknik olarak hala savaş halinde. Karada ve denizde çeşitli çatışmalar yaşanmış olsa da, iki ülke tam ölçekli bir savaşa geri dönmekten kaçındı.Kore Savaşı'nda en az üç milyon insan hayatını kaybetti ve bu da onu modern çağın en ölümcül çatışmalarından biri haline getirdi.Kuzey Kore bir gün işgal edebileceğine dair bir işaret verdi mi?

Kore Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Kuzey Kore'nin eski yöneticileri onlarca yıl boyunca, kendi şartlarına göre de olsa, yarımadanın barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini istediğini söylemeye devam etti.Ancak mevcut lider Kim Jong-un Ocak 2024'te parlamentoya Kuzey Kore'nin birleşme hedefinden vazgeçtiğini söylediğinde, Pyongyang'ın tutumu sertleşti.Anayasada yapılan değişiklikle Güney Kore, Kuzey Kore'nin "değişmez baş düşmanı ve en büyük rakibi" olarak tanımlandı ve iki devletin ayrı ve hasmane bir şekilde ele alınması gerektiği eklendi.ABD, Seul ile olan ittifakının bir parçası olarak Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 asker bulunduruyor.Bir istila olasılığı ne kadar yüksek?

On yıllardır Batılı ve Güney Koreli yetkililer ve askeri uzmanlar, işgal olasılığını ve nasıl gelişebileceğini incelemek için savaş oyunları, tatbikatlar ve istihbarat değerlendirmeleri kullanıyorlar.2023 yılında, federal istihbarat teşkilatları ve organizasyonlarından oluşan ABD İstihbarat Topluluğu, Kuzey Kore'nin büyüyen nükleer ve balistik füze cephaneliğini tam ölçekli bir saldırı başlatmaktan ziyade bölgesel nüfuz ve caydırıcılık amacıyla kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirten bir rapor yayımladı.Eski ABD Ulusal İstihbarat yetkilisi ve şu anda Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'de görev yapan Markus Garlauskas, Pyongyang'ın komşusuna saldırması durumunda, nükleer tırmanma tehdidi ile birlikte, "sınırlı ölçekte" füze saldırısı yapmasının daha olası olduğunu söyledi.Çin ile birlikte Kuzey Kore, Doğu Asya'da nükleer silahlara sahip olan diğer tek ülke. Toplamda, dünyada dokuz ülkenin nükleer silahlara sahip olduğuna inanılıyor.

İşgal neden zor?Uzmanlar, Kuzey Kore'nin bir işgal girişiminde bulunması halinde birçok zorlukla karşılaşacağını söylüyor.Kuzey Kore nükleer silahlarının yanı sıra Güney Kore'den çok daha büyük bir orduya sahip. Kuzey Kore'nin tahmini 1,2 milyon personeli varken Güney Kore'nin ordusu 450 bin civarında. Ayrıca daha fazla tank ve topçu birliğine, daha büyük bir füze cephaneliğine de sahip.Bununla birlikte, Seul'deki Kore Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fyodor Tertitskiy'ye göre "Güney Kore'nin hava gücünü küçümsememek gerek".Güney Kore, yaklaşık 43 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesiyle dünyanın en gelişmiş beşinci ordusuna sahip ülke olarak kabul ediliyor; Kuzey Kore'nin savunma bütçesi ise yaklaşık 1,6 milyar dolar civarında. Hatta Güney Kore'nin savunma bütçesinin, Kuzey Kore ekonomisinin tamamından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.Tertitskiy'e göre Kuzey Kore, verimlilikten ziyade ülke liderine karşı darbeleri önlemek amacıyla tasarlanmış katı ve merkeziyetçi bir askeri yapıya sahip."Bu nedenle, Kore Halk Ordusu birlikleri içindeki birçok karar, siyasi veya güvenlik yetkililerinin onayını gerektiriyor" diye açıklıyor Tertitskiy. Bunun da komutanların savaş alanında bağımsız ve hızlı hareket etme kabiliyetini azalttığını ekliyor.Ayrıca Kuzey Kore'nin askeri teçhizatının eskimesi meselesi de var.Güney Kore, 2018'de Kuzey Kore'nin yaklaşık 810 savaş uçağına sahip olduğunu tahmin etmişti, ancak bunların çoğu Sovyet döneminden kalma modellerdi. Ülkenin en modern savaş uçakları olan MiG-29'ların bile on yıllar önce envantere girdiği biliniyor.Ancak analistler, Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında Rus güçlerinin yanında savaşmak üzere asker göndermesinden fayda sağlamış olabileceğini söylüyor.Savaşa katılan tahmini 16 bin Kuzey Koreli askerin çoğunun yaralandığı veya öldüğü düşünülürken, analistler hayatta kalanların, modern savaşın giderek daha önemli bir yönü olan insansız hava araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere değerli deneyimlerle geri dönebileceklerini söylüyor.Güney, Kuzey'e karşı kendini savunmakta neden zorlanabilir?

Uzmanlar, Güney Kore'nin bazı askeri avantajlarına rağmen, coğrafi konumunun onu Kuzey Kore'den gelebilecek saldırılara karşı savunmasız bıraktığını söylüyor.Başkent Seul, silahsızlandırılmış bölgenin sadece 38-50 km güneyinde yer alıyor ve Incheon Büyükşehir Belediyesi ile Gyeonggi Eyaleti'ni de kapsayan daha geniş metropol alanı, ülke nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.Tertitskiy'e göre, sınıra yakınlık, Kuzey Kore'nin topçu, roket, füze ve insansız hava aracı yetenekleriyle birleştiğinde, Güney Kore başkentini "savunmasız ve tahliyesi çok zor" hale getiriyor.Güney Kore'nin ayrıca uzun vadeli demografik baskılarla karşı karşıya olduğunu belirten öğretim görevlisi, dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip olmasının, askere alınmaya hazır genç sayısını azalttığını kaydediyor.Güney Kore Savunma Bakanlığı verilerine göre, aktif görevdeki asker sayısı 2019'da yaklaşık 563 bin iken 2025'te yaklaşık 450 bine düştü.Riskler ne?

Uzmanlar, Kuzey ve Güney arasında büyük bir çatışma çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ancak böyle bir durumun yaşanması halinde sonuçlarının ağır olacağını söylüyor.Eski CIA ve Savunma İstihbarat Teşkilatı analisti ve şu anda Washington merkezli düşünce kuruluşu Maureen ve Mike Mansfield Vakfı'nda çalışan Bruce Klingner, Kuzey Kore'nin bir saldırısının muhtemelen ABD güçlerini de içeren "çok uluslu bir askeri müdahaleye" yol açacağını söylüyor.Bu durum, Pyongyang ile kendi askeri anlaşmaları bulunan Çin ve Rusya'yı da işin içine çekebilir.Tertitskiy, Kuzey ve Güney arasındaki çatışmanın "sadece nükleer değil, termonükleer savaş olasılığını da beraberinde getireceğini" söylüyor.Genellikle hidrojen bombası olarak adlandırılan termonükleer silahlar, nükleer fisyonun yanı sıra nükleer füzyonu da kullanıyor; bu da onları 1945'te Japonya'ya atılan atom bombalarından potansiyel olarak çok daha güçlü kılıyor.Klingner'e göre, nükleer silahlar olmasa bile, Kuzey Kore'nin işgal başlatması yıkıcı sonuçlar doğurabilir."Kuzey Kore'nin silahsızlandırılmış bölgeye yakın konuşlandırılmış, hareket etmeden Seul'e ateş açabilecek devasa topçu birlikleri var" diyor."Pyongyang'ın ayrıca yüzlerce hatta binlerce füzesi var ve bunlardan bazıları NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini atlatabiliyor."Tertitskiy, Modern Warfare 4'ün temel önermesini eleştirenlerden değil. Seul'de yaşıyor ve vatandaşlığa kabul edilmiş biri olarak, savaş durumunda orduya çağrılacaklar arasında yer alıyor."İster sert olsun ister olmasın, bu birçok insanın yarımadamız hakkında düşünmesini sağlayacak" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .