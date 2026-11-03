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Tokat'ta taşkının vurduğu Yeşilırmak'ta 600 milyon lirayı aşan ıslah başladı

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Tokat'ta taşkının vurduğu Yeşilırmak'ta 600 milyon lirayı aşan ıslah başladı
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Tokat'ta 20 Mayıs'ta Almus Barajı'ndan dolusavak tahliyesi sonrası taşan Yeşilırmak için 70 kilometrelik güzergahta 600 milyon lirayı aşan ıslah ve köprü yapım çalışmaları başladı. Taşkında 190 bin dekar alan etkilenmişti.

TOKAT'ta mayıs ayında Almus Barajı'ndan dolusavaktan su tahliyesi sırasında Yeşilırmak çevresinde yaşanan taşkın sonrası 70 kilometrelik güzergahta maliyeti 600 milyon lirayı aşan ıslah ve köprü yapım çalışmaları başladı.

Tokat'ta 20 Mayıs'ta etkili olan sağanaktan sonra Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasıyla dolusavaklardan su tahliyesi yapılması üzerine Yeşilırmak Nehri taştı. Taşkın nedeniyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı. Taşkının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Almus Barajı'ndan Amasya il sınırında bulunan Kuruçay mevkiine kadar Yeşilırmak güzergahında 70 kilometrelik ıslah çalışması ve yıkılan köprülerin yeniden yapımına başlandı.

BİR DAHA BÖYLE BİR FELAKET YAŞAMAMAK İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Almus barajından Turhal ilçesinin çıkışına kadar 70 kilometrelik Yeşilırmak'ın havzasının tamamında genişletme ve tarama çalışmasının yapımına başlandığını ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Şu anda hummalı bir çalışma var. Buradaki çalışma farklı kısımlardan oluşuyor. Köprülerin yapımları var. Islah çalışmaları var. DSİ'nin kendi makine ve ekipmanları ile yaptığı çalışma var. Bunların hepsini toplandığı zaman ihale bedelleri ile 600 milyon lirayı geçiyor. Bir felaket yaşadık. 190 bin dekar alan taşkına maruz kalmıştı. Bir daha böyle bir felaket yaşamamak adına ciddi bir çalışma yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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