Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'daki kadın çiftçi projesini ödüle layık gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'daki kadın çiftçi projesini ödüle layık gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki 19 Mayıs’ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesi’ni ödüle layık gördü. Proje, kadın çiftçilerin yenilikçi tarım teknikleriyle buluşmasına katkı sağladı; ödül töreninde Samsun adına teslim alındı.

SAMSUN (İHA) – Tarım Ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesi'ni ödüle layık gördü.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 19 Mayıs ilçesinde kadın üreticilerin tarımsal vizyonunu geliştirmek ve yenilikçi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesi, örnek uygulamalar arasında değerlendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, kadın çiftçilerin modern ve yenilikçi tarım teknikleriyle buluşturulmasına sağladığı katkıyla takdir topladı. Proje, kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sundu.

Bakanlıkta düzenlenen ödül törenine, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Meryem Çelik ve 19 Mayıs ilçesinin kadın çiftçilerinden Hatice Tayhan katıldı. Çelik ve Tayhan, ödülü Samsun adına teslim aldı.

Ödülün ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kadın üreticilerimizin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendiren ve ilçemize örnek olan bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli kadın çiftçilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
10 dakikalık dolu yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü

Sadece 10 dakika yağdı, tüm kent beyaza büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımı

Maç biter bitmez telefona sarıldı!
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa