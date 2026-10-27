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Erkekler Euroleague'de 2027 ve 2029 Final Four'ları Abu Dabi'de yapılacak

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Erkekler Euroleague'de 2027 ve 2029 Final Four'ları Abu Dabi'de yapılacak
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Euroleague resmi sitesine göre 2027 ve 2029 Final Four organizasyonları Abu Dabi'de düzenlenecek. 2027 Final Four'u 28-30 Mayıs'ta yapılacak; ilk kez 2025'te ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

Erkekler Euroleague, 2027 ve 2029 yıllarındaki Final Four organizasyonları Abu Dabi'de düzenlenecek.

Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2027 ve 2029 yıllarında Final Four organizasyonlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceği duyuruldu. 2027 yılındaki Final Four, 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

İlk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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