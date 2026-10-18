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Aykut Erdoğdu CHP’den istifa etti, YENİ Parti’ye katıldı

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Aykut Erdoğdu CHP’den istifa etti, YENİ Parti’ye katıldı
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararı duyuran Erdoğdu, kırılma noktasının 21 Mayıs 2026'da CHP Genel Merkezi'ne polis girmesi olduğunu belirtti.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Silivri 9 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’ndan yaptığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini ve YENİ Parti’ye katılacağını duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Erdoğdu, istifa sürecine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

“İSTİFA KARARINI GENEL MERKEZE POLİS GİRDİĞİNDE ALDIM"

Açıklamasında istifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi’ne polis girdiği dönemde aldığını belirten Erdoğdu, süreci şu sözlerle aktardı:

“İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım.”

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN GÖZE ALIYORUM"

Mevcut yönetimin siyasi ömrünü tamamladığını öngördüğünü vurgulayan Erdoğdu, kararının hukuki sonuçlarını da göze aldığını ifade etti:

“Aldığım bu kararın bedeli olarak haksız ve hukuksuz tutukluluk süremin uzamasını ya da yeni iftiralarla yeni tutuklama yapılmasını göze alıyorum. Bu mücadelede haksız şekilde tutuklanarak Türkiye'nin dört bir yanında cezaevlerine kapatılan tüm yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Mevcut yönetimin siyasi ömrünü tamamladığını, Yeni Parti'nin seçimleri açık ara kazanacağını öngörüyorum.”

YENİ PARTİ'YE KATILMA ÇAĞRISI YAPTI 

Tüm vatanseverleri ve seçmen tabanını YENİ Parti çatısı altında toplanmaya davet eden Erdoğdu, paylaşımını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarı dileyerek şu ifadelerle noktaladı:

“Tüm vatanseverleri bu büyük mücadelenin parçası olmak üzere ateşe uçan kelebekler gibi, ateşi söndürmek için ağzında su taşıyan karıncalar gibi Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyorum... Can yoldaşım ve Sayın Genel Başkanım Özgür Özel’e ve tüm yöneticilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”

Erdoğdu 3 Haziran 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış ve 4 Haziran 2025'te tutuklanmıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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