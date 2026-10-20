Romanya'da Niculescu hükümeti 280 oyla parlamentodan güvenoyu aldı

(ANKARA) - Romanya'da Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümet, parlamentoda 280 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu alarak göreve başladı. Böylelikle, Mayıs ayından beri süren siyasi belirsizlik, yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi. Niculescu, "Romanya Parlamentosu'na bugünkü güvenoyu için teşekkür ederim" dedi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre, gensoru önergesinin kabul edilmesiyle hükümetin düşmesinin ardından yaklaşık beş aydır devam eden siyasi belirsizlik, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu almasıyla sona erdi. Parlamentodaki oylamada yeni hükümet için 280 milletvekili 'Evet', 58 milletvekili ise 'Hayır' oyu kullandı.

Güvenoyu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan kabine, yemin ederek görevine başladı. Niculescu, basına yaptığı açıklamada, ilk kabine toplantısını aynı akşam gerçekleştireceğini kaydederek, "Romanya için çok önemli bir gün. Yeni hükümet için oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ülkenin en büyük siyasi partisi olan merkez sol Sosyal Demokrat Parti'ye (PSD) desteğinden dolayı teşekkür eden Niculescu, partinin yeni kabinede 11 bakanlıkla temsil edildiğini belirtti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu 5 Ekim'de hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Niculescu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Romanya Parlamentosu'na bugünkü güvenoyu için teşekkür ederim. Romanya'nın istikrarı ve Avrupa yolundaki ilerleyişi önceliklerimiz olmaya devam etmektedir. Odak noktamız nettir: sağlam mali yönetim, yapısal reformlar, AB fonlarının etkin bir şekilde kullanılması ve OECD üyeliğine doğru ilerlemenin sürdürülmesi. Bu öncelikleri somut sonuçlara dönüştürmek için ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya hazırız."

Kaynak: ANKA