Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Pamukkale'de muhtarlık kamerası sökülüp boş bahçeye atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'de muhtarlık kamerası sökülüp boş bahçeye atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Pamukkale'de 15 Mayıs Mahallesi Muhtarlığına ait kamera, kimliği belirsiz kişilerce duvardan sökülüp boş bahçeye atıldı. Kameranın çalışmadığını fark eden muhtarın kontrolünde ortaya çıkan olayda polis, kimliklerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Mayıs Mahallesi Muhtarlığına ait kamera, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından duvardan sökülerek boş bir bahçeye atıldı. Kameranın çalışmadığını fark eden muhtarın yaptığı kontrolde olay ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarlığına ait kameranın çalışmadığını fark eden muhtar, kontrol etmek için kameranın bulunduğu yere gitti. Kameranın yerinde olmadığını gören muhtar, yaptığı kontrolde kameranın duvardan söküldüğünü ve boş bir bahçeye atıldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Kameraya zarar veren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ siteleri operasyonunda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında 2 iş insanına daha kötü haber
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Evi bastı, katliam yaptı! Öldürdüklerinden biri hamile kızı
Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı