Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KDC'de mayıs ayından bu yana süren Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 10 bin 60'a çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KDC'de mayıs ayından bu yana süren Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 10 bin 60'a çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 10 bin 60'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 887'ye yükseldi. Salgın ülkenin 26 eyaletinden 8'indeki 66 sağlık bölgesini etkilerken ölüm oranı yüzde 48,6 olarak kaydedildi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 10 bini aştı. Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 887'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) kamu sağlığı yetkilileri tarafından açıklanan son verilerde, ülkede tespit edilen doğrulanmış Ebola vakası sayısının 10 bin 60'a ulaştığı, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 4 bin 887 olduğu bildirildi. Ölüm oranının yüzde 48,6 olarak kaydedildiği salgının, KDC'nin 26 eyaletinden 8'inde bulunan 66 sağlık bölgesini etkisi altına aldığı aktarıldı.

Nadir görülen 'Bundibugyo' türünün yol açtığı mevcut salgın, ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olmasının yanı sıra Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından kıta genelinde kaydedilen en büyük ikinci salgın konumuna geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt

Kadın hayranının isteğine şaşırtan yanıt
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı