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Göksun'da 30-40 kiloluk dev lahanalar doğal yöntemle yetiştiriliyor

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Göksun'da 30-40 kiloluk dev lahanalar doğal yöntemle yetiştiriliyor
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Göksun'da Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde hayvan gübresiyle yetiştirilen 30-40 kiloluk dev lahanalar ilgi görüyor. Mayıs ayında ekilip sonbaharda pazara sunulan lahanalar, başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden büyük talep görüyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 30 ila 40 kilo ağırlığındaki dev lahanalar, iriliği ve lezzetiyle alıcıların ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen ve ağırlıkları 40 kiloya kadar ulaşan lahanalar, büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor. İlçenin Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde üretilen lahanalar, bölgedeki tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Göksun'un yaklaşık 1350 metrelik rakımı ve iklim avantajını değerlendiren üreticiler, Mayıs ayında ektikleri lahanaları sonbahar dönemiyle birlikte pazara sunuyor. Kimyasal katkı maddesi kullanmadan tamamen hayvan gübresiyle doğal üretim yaptıklarını belirten üreticiler, dev lahanaların başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden büyük talep gördüğünü söyledi.

Üretim sürecini anlatan lahana üreticisi Bilal Çiçek, "Lahanalarımızı Mayıs ayında ekiyor, Sonbahar döneminde satışa sunuyoruz. Üretim sırasında kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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