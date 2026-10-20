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Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

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Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti
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Mayıs ayında 79 yaşındaki ablası Tülay Özer’i kaybeden Zerrin Özer, bu kez diğer ablası Nilgün Özer’den gelen haberle sarsıldı. Nilgün Özer’in hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı yıl içinde ikinci kez abla acısı yaşayan sanatçının ailesinden henüz açıklama gelmezken, vefatın nedeni ve cenaze programına ilişkin ayrıntılar da paylaşılmadı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer’i kaybeden Zerrin Özer, bir kez daha üzücü bir haberle sarsıldı. Şarkıcının ablası Nilgün Özer’in hayatını kaybettiği bildirildi. Nilgün Özer’in ölüm nedeni ve cenaze programı henüz açıklanmadı.

Nilgün Özer

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Nilgün Özer’in kaç yaşında olduğu ve ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Cenaze töreninin ne zaman düzenleneceği de açıklanmadı. Zerrin Özer’den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Tülay Özer

MAYIS AYINDA DA ABLASI TÜLAY ÖZER’İ KAYBETMİŞTİ

Zerrin Özer’in ablası, 1970’li yılların tanınan şarkıcılarından Tülay Özer, 1 Mayıs’ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. “Büklüm Büklüm” ve “İkimiz Bir Fidanız” şarkılarıyla tanınan Tülay Özer’in böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

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