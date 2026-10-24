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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, sarı-lacivertli kulübün güncel borcunu açıkladı. Kaya, 31 Mayıs 2026'da 248 milyon euro olan net borcun, Aziz Yıldırım yönetiminin ilk üç ayında 164 milyon euroya gerilediğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe'nin net borcunda üç ayda 84 milyon euroluk azalma yaşandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün mali durumuna ilişkin rakamlar açıklandı. Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, sarı-lacivertlilerin 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 164 milyon euro olduğunu bildirdi.

AZİZ YILDIRIM'IN İLK 3 AYINDA 84 MİLYON EURO AZALDI

Kulübün borcundaki değişime ilişkin bilgi veren Tanju Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon Euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon Euro'ya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon Euro azalmıştır."

Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin net borcu, üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 34 oranında azaldı. Kulübün likit değerler düşüldükten sonraki net borcu 164 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtytkcmjqny:

Başarı yoksa borç düşse kimin umurunda ki

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Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

FERIDUN ÖDEMISTIR, NASILSA FON DIP

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Cavit caglar vb. Is adamlarina diyorum; sehrinizin takimina sahip cikin, guvendiginiz daglar coktugu gun donecek yuzunuz olsun

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