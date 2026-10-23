Junior Olaitan kimdir? Beşiktaş'ın Crystal Palace'a karşı beraberlik golünü atan Beninli

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Beşiktaş, Junior Olaitan'ı Şubat 2026'da Göztepe'den 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonusla almıştı. Beninli orta saha 22 Ekim 2026 akşamı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ağlarını sarstı ve 1-2 geriye düşen takımını 73. dakikada beraberliğe taşıdı. Maç 2-2 bitti.

Dolmabahçe'deki maçta skoru Wilfred Ndidi ilk yarının uzatma dakikalarında açmış, İngiliz ekibi ise ikinci yarının hemen başında Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle öne geçmişti.

JUNIOR OLAITAN CRYSTAL PALACE MAÇINDA NE YAPTI?

Junior Olaitan, Crystal Palace maçında 73. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Ceza yayının hemen önünde iki savunmacının arasından topu kapan Olaitan, yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi. Golden kısa süre sonra Ümit Akdağ'ın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, son dakikalarda skoru korudu ve sahadan bir puanla ayrıldı.

JUNIOR OLAITAN KİMDİR?

Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nda oynayan, orta sahanın merkezinde ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen bir futbolcu. Tam adı Junior Olaitan Ishola. Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyen oyuncunun boyu 1,74.

Profesyonel kariyerine Benin ekibi Ayéma Adjarra'da başladı ve bu takımda 2020-2021 sezonunda çıktığı 28 maçta 10 gol attıktan sonra Fransa'ya transfer oldu.

JUNIOR OLAITAN NERELİ?

Junior Olaitan Benin doğumlu. Babası Nijeryalı, annesi Beninli olan futbolcunun çocukluğu ve gençlik yılları Nijerya'da geçti.

JUNIOR OLAITAN KAÇ YAŞINDA?

Junior Olaitan 24 yaşında: 9 Mayıs 2002'de doğdu, Beşiktaş'a imza attığında ise 23 yaşındaydı.

JUNIOR OLAITAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Junior Olaitan sırasıyla Ayéma Adjarra, Niort, Grenoble, Göztepe ve Beşiktaş formalarını giydi. Avrupa'daki ilk adresi Fransa'nın Ligue 2 ekiplerinden Niort oldu; 31 Ocak 2022'de bu kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı. 30 Ağustos 2024'te yine Ligue 2'de oynayan Grenoble'a geçti.

Türkiye'ye 2025 yazında geldi. Göztepe, oyuncuyu Grenoble'dan 850 bin euroya aldı ve 26 Temmuz 2025'te onunla dört yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibinde 10 numaralı formayı giyen Olaitan, yarım sezonda 17 lig maçına çıktı.

JUNIOR OLAITAN BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Junior Olaitan, 3 Şubat 2026'da Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe ile anlaştığını ve oyuncuyla 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Göztepe bu satıştan 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus olmak üzere toplam 6 milyon euro gelir elde etti. İzmir kulübü boşalan yeri aynı gün doldurdu: Filip Krastev'i kadrosuna kattı.

JUNIOR OLAITAN MİLLİ TAKIMDA İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKTI?

Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2 Eylül 2021'de, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Madagaskar karşısında çıktı. Benin o maçı 1-0 kazandı.