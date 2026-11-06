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Rusya, gübre ihracatında 6 aylık yeni kotayı 18,8 milyon tonun üzerinde belirledi

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Rusya, 1 Aralık 2026-31 Mayıs 2027 döneminde geçerli olacak gübre ihracat kotasını 18,8 milyon tonun üzerinde belirledi. Kotanın 6 ay süreceği ve iç piyasada yeterli gübre arzını sağlamak amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere uygulanacağı bildirildi.

Rusya, gübre ihracatına 1 Aralık 2026-31 Mayıs 2027 döneminde uygulanmak üzere 18,8 milyon tonun üzerinde kota getirdi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, gübre ihracatına yönelik kota uygulamasının 6 ay daha sürdürüleceği bildirildi. Açıklamada, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni ihracat kotasının 31 Mayıs 2027'ye kadar geçerli olacağı ve toplam 18,8 milyon tonu aşacağı belirtildi.

Rusya'nın 1 Haziran-30 Kasım 2026 dönemi için belirlediği mineral gübre ihracat kotası yaklaşık 20 milyon ton seviyesindeydi. Rus hükümeti, iç piyasada yeterli gübre arzını sağlamak amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere yönelik mineral gübre ihracatına dönemsel kotalar uyguluyor.

Kaynak: AA
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