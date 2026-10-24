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ADÜ'ye İŞKUR Gençlik Programı için 2 bin 505 kişilik kontenjan tahsis edildi

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ADÜ'ye İŞKUR Gençlik Programı için 2 bin 505 kişilik kontenjan tahsis edildi
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ADÜ'ye İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 dönemi için 2 bin 505 kişilik kontenjan tahsis edildi. Öğrenciler 31 Mayıs 2027'ye kadar üniversitenin birimlerinde görev alarak ekonomik destek alacak ve iş deneyimi kazanacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ), İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 505 kişilik kontenjan tahsis edilirken, öğrenciler hem ekonomik destekten yararlanabilecek hem de iş deneyimi kazanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine önemli bir destek sağlandı. Üniversiteye tahsis edilen 2 bin 505 kişilik kontenjan sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma hayatını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program kapsamında öğrenciler, 31 Mayıs 2027 tarihine kadar üniversitenin farklı birimlerinde görev alarak hem ekonomik destekten yararlanacak hem de iş disiplini, sorumluluk bilinci ve mesleki deneyim kazanabilecek. Öğrencilerin üniversite yıllarında edinecekleri çalışma deneyimiyle mezuniyet sonrasındaki iş hayatına daha donanımlı hazırlanmaları bekleniyor.

"Öğrencilerimizin gelişimine katkı sunan her fırsatı önemsiyoruz"

Üniversiteye ayrılan kontenjanın öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitemize tahsis edilen 2 bin 505 kişilik kontenjanı, öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma deneyimi edinmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve geleceğe daha güçlü hazırlanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Bu program sayesinde gençlerimiz hem ekonomik açıdan desteklenecek hem de mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Üniversite-İŞKUR iş birliğinin güçlenmesine katkı sunan bu desteğin, öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını hedefliyoruz"

Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra mesleki gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Kent, "Gençlerimizin üniversite yıllarında edindikleri bilgi ve birikimi uygulama deneyimiyle pekiştirmelerini önemsiyoruz. İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerimizin çalışma hayatını tanımalarına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve mezuniyet sonrasında iş yaşamına daha hazırlıklı adım atmalarına katkı sağlayacaktır. Üniversitemize bu imkanın sunulmasında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, İŞKUR Genel Müdürlüğüne ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları ve uygulama sürecine yönelik ayrıntıların üniversitenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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