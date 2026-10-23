Selçuk Özdağ seçim tarihini 14 Mayıs 2028 olarak açıkladı, erken seçimi eleştirdi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, seçimin tarihinin 14 Mayıs 2028 olduğunu belirterek, "O seçim gününü bir gün erkene alanlar ya gaflet içindedirler, ya dalalet içindedirler veyahut da demokrasiye ihanet içindedirler. Anayasa'yı dolanarak birilerini cumhurbaşkanı yapmak hevesindedirler" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, engelli vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelli çalışanların haklarının korunması ve 1 Ekim 2028'e kadar geçiş güvencesi getirilmesi çağrısında bulundu.

Özdağ, ÖTV istisnalı araç alımında yeniden 5 yıllık süreye dönülmesini, erişilebilirlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve engellilerin sorunlarının tek elden çözülmesi için "Engelliler Bakanlığı" kurulmasını istedi. Özdağ, engellilik oranları yüzde 92 ve yüzde 96 olan, ağır sağlık sorunları bulunan iki vatandaşın emeklilik başvurularının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından reddedildiğini anlattı.

"SAĞLIK KURULU ÇALIŞAMAZ RAPORU VERDİĞİ HALDE NASIL OLUYOR DA..."

Sağlık kurullarının çalışamaz raporu verdiği vatandaşların emeklilik taleplerinin çalışma gücü kaybına ilişkin değerlendirmeler gerekçe gösterilerek reddedildiğini belirten Özdağ, "Sağlık Kurulu çalışamaz raporu verdiği halde nasıl oluyor da SGK çalışma gücünü yeterince kaybetmediğine hükmediyor? Onlarca uzman doktordan oluşan Sağlık Kurulu'nun çalışamaz kararına karşı SGK kendisini uzmanların, doktor yerine koyuyor ve vatandaşın çalışabileceğine hükmediyor" dedi.

"ENGELLİ ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUYUN"

Engelli vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelerin mağduriyetlere yol açtığını savunan Özdağ, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelli çalışanlar için uygulanan vergi indirimi yoluyla emeklilik sisteminin kaldırıldığını ve bunun yerine çalışma gücü kaybı değerlendirmesinin getirildiğini söyledi. Özdağ, bazı vatandaşların emeklilik için gerekli prim günlerini doldurmalarına rağmen mevzuat değişikliği nedeniyle hak kaybına uğradığını, bazı vatandaşların ise SGK'dan emekli olabilecekleri tarihe ilişkin yazı almalarına karşın yeni düzenlemeye tabi tutulduklarını ifade etti. Özdağ, "7538 sayılı kanunun doğurduğu mağduriyeti daha fazla büyütmeyin. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelli çalışanların haklarını 15 Ocak 2025'ten önceki mevzuata göre koruyun. En azından bu sistemin doğal olarak tamamlanacağı 1 Ekim 2028'e kadar geçiş güvencesi getirin" çağrısında bulundu.

"ENGELLİ BAKANLIĞI KURUN"

Özdağ, "ÖTV istisnalı araç alımında 10 yıllık süreyi yeniden 5 yıla indirin. Araç seçiminde engelli kişinin gerçek ihtiyacını esas alın. Evde bakım desteğini yalnızca gelir hesabına sıkıştırmayın. Erişilebilirlik yükümlülüklerini artık ertelemeyin" ifadelerini kullandı. Engelli vatandaşların aileleriyle birlikte yaklaşık 12 milyon kişilik bir nüfusu oluşturduğunu söyleyen Özdağ, farklı sorunlar için birden fazla bakanlıkla muhatap olmak zorunda kaldıklarını belirterek Engelliler Bakanlığı kurulmasını istedi. Özdağ, Manisa'da otistik çocukların istihdam edilmesi ve üretime katılması için organize sanayi bölgesinde özel atölyeler oluşturulmasına ilişkin deneyimini de anlattı. Bu modelin diğer organize sanayi bölgelerinde de uygulanabileceğini savunan Özdağ, engelli bireylerin eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması gerektiğini söyledi.

ÖZDAĞ'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Konuşmasının son bölümünde fonlara ilişkin iddiaları da gündeme getiren Özdağ, fon mağdurlarının zararlarının giderilmesi gerektiğini belirterek Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve ilgili bakanlıkların yöneticilerinin istifa etmesini istedi. Fon işlemlerinden kazanç elde eden kişilerin kimliklerinin, işlemlerinin ve kazançlarının açıklanması çağrısında bulunan Özdağ, "Biz diyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun tamamı istifa etmesi lazım. BIST'in tamamının istifa etmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesi lazım. İçişleri Bakanının istifa etmesi lazım. Adalet Bakanının istifa etmesi lazım. Velhasılkelam, son söz Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesi lazım" diye konuştu.

"SORUN SİSTEMDE, ÇÖZÜM MİLLETTE"

Özdağ, iktidarın fon işlemlerine ilişkin sorumluluklarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Sandık milletimiz önlerine konulmalı. Milletimiz kendisini sefalete mahküm eden bu iktidardan hesabını sormalıdır. Sorun sistemde, çözüm millettedir" dedi.

Seçim tarihine de değinen Özdağ, "Hesabın döneceği tarih de bellidir. 14 Mayıs 2028'dir. Seçim günüdür. O seçim gününü bir gün erkene alanlar ya gaflet içindedirler, ya dalalet içindedirler veyahut da demokrasiye ihanet içindedirler. Anayasa'yı dolanarak birilerini cumhurbaşkanı yapmak hevesindedirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA