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Mersin'de Juan Botella Lucas anısına doğum gününde anma sergisi açıldı

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Juan Botella Lucas anısına, doğum günü olan 3 Kasım'da Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde 'JUAN' adlı anma sergisi açıldı. 9 Mayıs 2025'te 56 yaşında hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Lucas için hazırlanan sergi 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Juan Botella Lucas anısına, sanatçı arkadaşları ve öğrencileri tarafından anma sergisi açıldı. Doğum gününde açılan sergide sanatçının anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan farklı disiplinlerden eserler sanatseverlerle buluştu.

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yaparken 9 Mayıs 2025 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Juan Botella Lucas için sanatçı dostları, akademisyen arkadaşları ve öğrencileri bir araya geldi. Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde düzenlenen 'JUAN' adlı anma sergisi, sanatçının doğum gününde kapılarını ziyaretçilere açtı. Yoğun katılımın olduğu açılış programında müzik dinletileri gerçekleştirilirken, sanatçının yakınları ve öğrencileri duygusal anlar yaşadı.Sergide enstalasyon, retrospektif, yağlı boya, heykel, soyut sanat ve kumaş çalışmaları başta olmak üzere farklı tekniklerle hazırlanan çok sayıda eser yer aldı. Sanatçının dostları ve öğrencilerinin hazırladığı çalışmalarla Juan Botella Lucas'ın sanat yaşamı, kişiliği ve öğrencileri üzerinde bıraktığı izler anlatıldı. Serginin 30 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

"Onun neşesini ve öğretme biçimini çok özlüyorum"

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melek Sönmez, hocasının kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün burada Juan adlı anma sergisinde bir araya geldik ve Juan hocamızı tekrar hatırlıyoruz. Bu sergide sanatçı arkadaşları, öğrencileri, dostları, sevgili kızı ve diğer sevenleriyle bir araya geldik. Juan hocamızın çok seveni, dokunduğu çok insan ve öğrencisi var. Madrid'den buraya uzanan bir serüveni var. Her zaman onun enerjisi ve işine olan bağlılığı bizi etkiledi. Juan hocayı kaybetmek beklemediğimiz bir şey değildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde yaşanan vefatı bizi derinden etkiledi. Onun neşesini ve öğretme biçimini çok özlüyorum. Atölyeye girdiğimde de ondan çok izler görüyorum ama biz onun öğrettiklerini taşımaya ve o bayrağı tutmaya devam eden öğrencileriyiz" dedi.

Sergide çok sayıda sanatçının eserinin bulunduğunu ifade eden Sönmez, "Çetin Acar hocamızın, Zeynep Güray Can hocamızın ve Maria Sezer'in çalışmaları bulunuyor. Daha ismini sayamadığım birçok sanatçının eseri burada yer alıyor. Juan hocamızın yeri bizim için her zaman çok farklı. Bize her zaman araştırmayı öğütlerdi. 'Arayın, araştırın, bulun. Araştırırsanız fosil bile bulabilirsiniz' derdi. Onu özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Nurseren Tor ise Juan Botella Lucas ile Madrid'de tanıştıklarını kaydetti. Tor, "Juan'la tanışmamız Madrid'de oldu. Madrid'de Complutense Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde o heykel bölümünde, ben resim bölümündeydim. Daha sonra Berlin ve Mersin'de yaşamaya devam ettik. Juan'ın ölümü bizim için tarif edilmesi çok zor bir kayıp oldu. Bunu ifade etmek mümkün değil. Bunu anlayabilmek için belki de yaşamak gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Sanatçının ismini ve eserlerini yaşatmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini anlatan Tor, "Boş durmadık. Onun eserlerinin tanıtılması, adının duyurulması ve faaliyetlerinin bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Bu sergiyi de biraz bu amaçla hazırladık ve doğum günü olan 3 Kasım'da açılmasına karar verdik. Buradaki portrelerin her biri başka bir genç sanatçının elinden çıktı. Bu çok önemliydi. Juan'ı irdelemek, onun mimiklerini yeniden yaşamak ve onu yeniden yaşatmak bizim için bir görev, bir sorumluluktu. Juan'ın ölümü benim için bir güneş tutulmasıydı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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