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Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu

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Polislere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı: İlk 2 bin konut için tarih belli oldu
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Polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu proje kapsamında ilk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedeflenirken, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde daha arazi arayışına başlandı. Konutlar, polislerin talepleri doğrultusunda tasarlanacak.

  • Polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinin ilk etabı, 2 bin daireden oluşacak şekilde Ankara'da inşa edilecek.
  • Projenin inşaatına Mayıs 2027'de başlanması hedefleniyor.
  • Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'da arazi teminine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinde ilk adım Ankara'da atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu proje kapsamında Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), üyelerinin konut ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek için anket çalışması gerçekleştirdi.

ANKARA'DA 2 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Anket sonuçlarında polislerin konut sahibi olmak için en fazla tercih ettiği il Ankara oldu. Bunun üzerine başkentte 2 bin daireden oluşacak projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projenin inşaatına Mayıs 2027'de başlanması hedefleniyor.

8 İLDE ARAZİ ARAYIŞI BAŞLADI

POLSAN tarafından gerçekleştirilen ankette Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya da en fazla konut talebi gelen iller arasında yer aldı. Bu 8 ilde projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla arazi teminine yönelik çalışmalar başlatıldı.

POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce katıldığı bir televizyon programında polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını açıklamıştı.

Çiftçi, projeye ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız."

KONUTLAR POLİSLERİN TALEPLERİNE GÖRE TASARLANACAK

Projenin ayrıntılarının belirlenmesi için yapılan ankette, polislerin tercih ettikleri daire büyüklükleri ve site içerisinde bulunmasını istedikleri sosyal alanlar da soruldu. Anket sonuçlarında güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları öne çıktı.

POLSAN'ın konut projelerini bu talepler doğrultusunda şekillendirerek polislerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına uygun yaşam alanları oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıg6c2wn7pf4:

polsan üyeliği yoksa nolcak peki

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