Dila Danışman kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne 'Hoşça kal Hilal' diyerek veda etti

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Dila Danışman, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ndeki Hilal rolüne veda etti. Oyuncu, 5 Kasım 2026'da Instagram hesabından Hilal olarak çektiği sahneleri paylaştı ve mesajını "Hoşça kal Hilal..." sözleriyle bitirdi.

Ayrılık sürpriz olmadı. Hilal'in ağabeyi Lider'i oynayan Murat Aygen, iki bölüm kadar sonra diziden çıkacağını daha önce söylemişti; 29 Ekim'de sette çekilen bir videoda da Hilal'in eşyaları sarı bir taksiye yükleniyordu.

DİLA DANIŞMAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı ve bunu kendi paylaşımıyla açıkladı. Paylaşımında Hilal'i yazan senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür'e, izleyicilere, set arkadaşlarına ve yapım ekibine teşekkür etti. Ayrılığın nedenini söylemedi.

Hilal'in vedası 145. bölümde. Bu bölümde Hilal, Londra'ya gitmeye hazırlanıyor ve Ömer'le vedalaşıyor. Bölüm 30 Ekim'de son anda yayından kaldırılmıştı; 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

DİLA DANIŞMAN KİMDİR?

Dila Danışman, dizi oyuncusu ve dans eğitmeni. Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumu'nda flamenko eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl'dan Bu Bir Başlangıç'a kadar birçok yapımda rol aldı, oyunculuğun yanında dans dersi de veriyor.

DİLA DANIŞMAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİMİ OYNADI?

Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in apartmanına taşınan yeni komşu Hilal'i oynadı. Karakter, 15 Mayıs 2026'da yayınlanan 137. bölümle diziye girdi: Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in kapısına gittiği gece kapıyı Hilal açtı.

Gold Film yapımı dizinin beşinci sezonunda Hilal, Ömer ile Kıvılcım'ın arasına giren isim oldu. Diziyi ilk bölümden beri yazan Civelek ile Gür'ün yerine 143. bölümde yeni bir senaryo ekibi geldi.

DİLA DANIŞMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dila Danışman'ın rol aldığı diziler: Yıldızlar Şahidim, Çifte Saadet, Sen Benimsin, Ankara'nın Dikmeni, Sana Bir Sır Vereceğim, Muhteşem Yüzyıl, Savaşın İki Yüzü ve Bu Bir Başlangıç.

Erzurumlu Mümessil, Tilki Yuvası, Ustalar Alemi, İçten Sesler Korosu, Yalancı Damat ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi de oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında.