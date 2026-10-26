İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı kritik derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu mücadele öncesinde futbolcularına galibiyet mesajı verdi.

"10 KİŞİYLE YENDİM, YİNE YENECEĞİM"

Samandıra'da derbi hazırlıkları devam ederken yönetim, teknik heyet ve takım kaptanları oyuncuların motivasyonunu artırmak için harekete geçti.

Galatasaray deplasmanında nasıl kazanılacağını bildiğini vurgulayan İsmail Kartal'ın, futbolcularıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Ben takımımı derbilerde nasıl motive edeceğimi, o statta nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. 10 kişiyle yendim (19 Mayıs 2024). Yine gidip Galatasaray'ı yeneceğim."

19 MAYIS 2024'TEKİ DERBİYİ HATIRLATTI

İsmail Kartal'ın sözlerinde hatırlattığı 19 Mayıs 2024 tarihli karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmayı Çağlar Söyüncü'nün golüyle kazanmıştı. Deneyimli teknik adamın, bu galibiyeti hatırlatarak futbolcularına derbi öncesinde özgüven aşılamak istediği ifade edildi.

OPPONG'A ÖZEL DERBİ HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan sakatlık, İsmail Kartal'ın planlarını değiştirdi. Ake'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında stoperde Kojo Oppong'un görev yapması bekleniyor. 22 yaşındaki Ganalı savunmacının antrenmanlardaki performansı teknik heyetin beğenisini kazanırken, Milan Skriniar da genç takım arkadaşını derbiye hazırlıyor. Daha önce büyük maçlarda forma giyen Slovak yıldızın, ilk kez bu atmosferi yaşayacak Oppong'a karşılaşmanın önemini ve sahada dikkat etmesi gereken noktaları anlattığı belirtildi.

HÜCUM HATTINDA PLAN BELLİ OLDU

İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısında kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'a görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 10 numara pozisyonunda ise Mason Greenwood'un forma giymesi öngörülüyor. Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak hem ezeli rakibine karşı önemli bir galibiyet elde etmeyi hem de şampiyonluk yarışında avantaj sağlamayı hedefliyor.

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