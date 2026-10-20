Kuşadası'nda inşaat yasağı denetiminde 4 milyon 45 bin 828 lira ceza kesildi

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Kuşadası'nda uygulanan inşaat yasağı süresince yapılan denetimlerde kurallara uymayan firmalar hakkında 843 işlem yapılırken, toplam 4 milyon 45 bin 828 lira para cezası uygulandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Turistik bölgelerde uygulanan inşaat yasaklarına ilişkin izin taleplerini değerlendirme yetkisinin valiliklerde olduğu 5 aylık sürede rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki inşaatları sıklıkla kontrol etti. Bu süre boyunca ekipler tarafından yapılan denetimlerde, inşaat yasağı genelgesine uymayan firmalar hakkında 843 işlem yapılıp, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36'ıncı maddeleri uyarınca toplam 4 milyon 45 bin 828 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı