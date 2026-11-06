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Samsunspor, yarın 8 maçlık yenilgi serisini Konyaspor karşısında bitirmek istiyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ligde son 8 maçında mağlup olan kırmızı-beyazlı takım çıkış ararken, sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya forma giyemeyecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde çıktığı son 8 maçta mağlup olan Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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