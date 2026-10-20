Süper Lig'de ilk maçını mayısta yöneten Melek Dakan kimdir? Bursaspor-Pendikspor maçının hakemi kaç yaşında, nereli?

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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor'u 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı Matlı Stadyumu'nda 2-0 yendi. Maçın orta hakemi Melek Dakan'dı. Dakan'ın yardımcılıklarını Enes Biroğlu ile Haydar Avcı yaptı, dördüncü hakem Burak Olcar'dı.

MATLI'DA NE OLDU?

Bursaspor 10. dakikada Halil Akbunar'la öne geçti. Skoru 62. dakikada Kelechi Iheanacho belirledi. Nijeryalı forvet bu golle, Türkiye'nin profesyonel liglerinde üst üste 11 lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Dakan maçta dört sarı kart gösterdi. Bursaspor'da Juergen Elitim, Pendikspor'da Kerem Kalafat, Taha Emre İnce ve Soldo kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı. Galibiyetle puanını 25'e çıkaran Bursaspor ikinci sırada kaldı; 10 puandaki Pendikspor ise 17. sıraya, düşme hattına geriledi.

MELEK DAKAN KİMDİR?

Melek Dakan, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı, Ankara bölgesinden FIFA kokartlı bir kadın futbol hakemi. Orta hakemliğin yanında dördüncü hakem ve AVAR olarak da görev alıyor.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dakan 6 Ağustos 1995'te Ankara'da doğdu. 31 yaşında.

ALT LİGLERDEN SÜPER LİG'E

Kariyerinin büyük kısmı TFF 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçti. Uşak Spor-Söke 1970 SK, Bornova 1877-Nazilli Spor ve İFA-Bigaspor maçlarında düdük çaldı. Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor maçında AVAR'dı; Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor, Tokat Belediye-Orduspor 1967 ve Çayeli SK-Düzcespor maçlarında da dördüncü hakemlik yaptı.

Süper Lig'deki ilk görevi Mart 2026'da geldi. MHK, Dakan'ı ligin 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına dördüncü hakem olarak atadı. İki ay sonra, sezonun son haftasında orta hakem olarak sahaya çıktı: 17 Mayıs 2026'da oynanan Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı onun Süper Lig'de yönettiği ilk maç oldu. Kayserispor 0-1 geriye düştüğü maçı Benes ve Chalov'un golleriyle 2-1 kazandı, Konyaspor'da Bazoer 87. dakikada kırmızı kart gördü.

KAZAKİSTAN'DAKİ UEFA GÖREVİ

Dakan'ın uluslararası tecrübesi kadın futbolundan. 24-31 Ekim 2025'te Kazakistan'da oynanan UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde B3 Grubu'nda görev aldı. Grupta Gürcistan, Bosna-Hersek, Letonya ve ev sahibi Kazakistan vardı.