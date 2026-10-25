Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan Nev sahne adlı Nevzat Doğansoy, karaciğer yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölümünden aylar önce anlattığı albüm hayali ise yarım kaldı.

DENİZCİ ŞARKILARINDAN ALBÜM HAZIRLIYORDU

Denize olan tutkusunu müziğine taşımak isteyen Nev, mayıs ayında verdiği röportajda yeni bir albüm üzerinde çalıştığını anlatmıştı. Denizci şarkılarından oluşan bir proje hazırlamayı planlayan sanatçı, bu albüm için çalışmalara başladığını söylemişti.

Müziğin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu belirten Nev, “Benim tabii, en büyük motivasyonum, yeni şarkılar üretmek, o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek” demişti.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ŞİİRİNİ BESTELEMİŞTİ

Her albümünde denize dair izler bulunduğunu dile getiren Nev, yeni projesi için Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Çakıl” adlı şiirini bestelediğini de açıklamıştı. Sanatçının deniz temalı albüm hayali, hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı.

İlgili Haberler