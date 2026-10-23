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Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'daki anıtı İsrailliler tarafından yıkıldı

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WAFA'ya göre silahlı İsrailliler, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Acce beldesine baskın düzenleyip Şirin Ebu Akile anısına dikilen anıtı yıktı. Acce Belediyesi'nin inşa ettiği anıt, 11 Mayıs 2022'de İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile için yapılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Mayıs 2022'de İsrail askerlerince öldürülen Filistin ve ABD vatandaşı, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'daki anıtını yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Acce beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Beldeye 2 araçla gelen silahlı grubun, 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından öldürülen gazeteci Ebu Akile anısına dikilen anıta da saldırdığı aktarılan haberde, "Saldırganlar, Acce Belediye tarafından inşa edilen anıtı yıktı." ifadeleri yer aldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA
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