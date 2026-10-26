Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve ligde rakibine 5 maçtır yenilmiyor

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Galatasaray, Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kanarya'ya Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde kaybeden Aslan daha sonra ligde rakibiyle oynadığı 5 müsabakada yenilmedi. Cimbom bu süreçte yapılan 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı