Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve ligde rakibine 5 maçtır yenilmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve ligde rakibine 5 maçtır yenilmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 19 Mayıs 2024'ten sonra rakibiyle oynadığı 5 lig maçında yenilmezken bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kanarya'ya Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde kaybeden Aslan daha sonra ligde rakibiyle oynadığı 5 müsabakada yenilmedi. Cimbom bu süreçte yapılan 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

Oktay Saral'ın istifası sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

Osimhen'den duble! Nefes kesen derbi Galatasaray'ın
Siirt'te petrol sahasında yangın

Türkiye'nin önemli petrol merkezinde korkutan görüntüler
İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Böyle bir gol yok! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı