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Reyhanlı saldırısı faillerinden Mihraç Ural, Suriye'de yakalandı

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Reyhanlı saldırısı faillerinden Mihraç Ural, Suriye'de yakalandı
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OPERASYON SEVİNÇLE KARŞILANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen 2 ayrı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, faillerden terörist Mihraç Ural'ın yakalanması sevinçle karşılandı.

OPERASYON SEVİNÇLE KARŞILANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen 2 ayrı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, faillerden terörist Mihraç Ural'ın yakalanması sevinçle karşılandı. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Ural'ın yakalanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Tuna, "Bize çok müjdeli bir haber geldi. Mihraç Ural nihayet MİT'in yaptığı başarılı bir operasyonla Lübnan sınırında yakalandı. İnşallah birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirilecek. Bizim her zaman söylediğimiz gibi, şehit ailelerinin de dediği gibi, bizim kırmızı çizgimiz Mihraç Ural'dı. Çünkü Türkiye'yi, Hatay'ı, Reyhanlı'yı kana bulayan bu caninin yakalanması bizi öyle bir mutlu etti ki sanki çocuklarımız yeniden doğmuş gibi oldu. Çocuklarımızla barıştık. Çünkü içimizde şehitlerimize karşı bir sorumluluğumuz vardı. Devletimize, MİT'imize, emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Tam mutlu etti. Yüreğimiz buz gibi oldu" diye konuştu.

'URAL'IN YÜZÜNE BAKA BAKA LANETLEYECEĞİZ'

Reyhanlı saldırısını düzenleyenler içerisinde firarda olanların tamamının yakalandığını söyleyen Tuna, "Çok şükür kimse kalmadı. Tabii varsa da devletimiz bunları iyi biliyor. Çünkü onları da bulur, getirir. Bundan eminiz. Bunların mahkemesi Ankara'da olacak. İnşallah bütün şehit aileleri eksiksiz olarak mahkemeye gideceğiz. Mihraç Ural'ın yüzüne baka baka lanetleyeceğiz. 'Allah belasını versin' diyeceğiz. Ülkemizi bölmeye çalıştılar. Kardeş kanı dökmeye çalıştılar. Biz bunlara lanetlemeyip de kimi lanetleyelim" dedi.

Terör saldırısında oğlu Murat Yelliz'i kaybeden İbrahim Yelliz de "Saldırıda şehitlerimiz oldu, yüreğimiz yandı. Ural'ın yakalanmasına çok sevindik. Devletimize çok teşekkür ederiz. Bir daha böyle acılar yaşanmasın. ve bu canilerden hesabımızı bu kaybettiğimiz şehitlerin hesabını sorsun" diye konuştu.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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