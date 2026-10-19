TFF'nin listesindeki Sergen Yalçın kimdir? Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran 53 yaşındaki hoca hangi takımları çalıştırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2026'da A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. İtalyan çalıştırıcının son dört resmi maçı UEFA Uluslar A Ligi'ndeydi ve dördü de yenilgiyle bitti: Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0, son olarak 5 Ekim'de yine İtalya'ya 3-1. Boşalan koltuk için en çok konuşulan isim şimdi Sergen Yalçın.

MİLLİ TAKIMDA SÜREÇ NEREDE?

TFF'nin yeni teknik direktör arayışında Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. Federasyon henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yönetim kurulunun 20 Ekim'de toplanması, kararın bu toplantıdan sonra duyurulması bekleniyor.

Milli takımın bu yıl iki maçı kaldı. Türkiye, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da da Fransa deplasmanına çıkacak. Montella, 21 Eylül 2023'te göreve gelmişti. 1.115 gün süren döneminde takım 40 maça çıktı, bunların 21'ini kazandı, 14'ünü kaybetti.

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sergen Yalçın, eski milli futbolcu ve teknik direktör. 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu, 53 yaşında. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı, 1991'de aynı kulüpte profesyonel oldu.

Oyunculuk yıllarında çok forma değiştirdi. 1997'de İstanbulspor'a geçti, ardından Siirtspor'la sözleşme imzaladı ve bu dönemde kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadı. 2002'de Beşiktaş'a döndü. Kariyerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da noktaladı. A Milli Takım formasını ilk kez 1993'te, son kez 2003'te giydi.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlüğe Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başladı. Süper Lig'de sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ AYRI DÖNEM

Beşiktaş'la ilk sözleşmesini 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde imzaladı. Ertesi sezon takım Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla bitirerek şampiyon oldu. Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor 2-0 yenildi ve Beşiktaş 2020-21'i çifte kupayla kapattı. Yalçın, 2021-22 sezonunun ortasında kötü sonuçlar üzerine istifa etti. Bu dönemde 83 resmi maçta 47 galibiyet aldı.

İkinci kez Ağustos 2025'in sonunda geldi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenince Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı ve yerine Yalçın'ı getirdi. Takım 39 maçın 20'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 10'unda berabere kaldı. Sezonu 60 puanla dördüncü sırada bitirdi, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Konyaspor'a elendi. Kulüp, sözleşmenin 18 Mayıs 2026'da karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini KAP'a bildirdi.