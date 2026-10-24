Kadir Sağlam kimdir? Samsunspor-Amedspor maçında iki kırmızı kart gösteren hakem nereli?

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Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 24 Ekim 2026 akşamı oynanan Samsunspor-Amedspor maçında düdük Kadir Sağlam'daydı. Amedspor 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesine çıktı; maçta iki oyuncu kırmızı kart gördü, gollerden biri penaltıdan geldi.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Suat Güz yaptı. VAR koltuğunda Polonyalı hakem Piotr Pawel Lasyk oturdu.

KADİR SAĞLAM SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇINDA KAÇ KIRMIZI KART GÖSTERDİ?

Kadir Sağlam, Samsunspor-Amedspor maçında iki oyuncuyu oyundan attı. İlk kırmızı kart 37. dakikada Samsunspor'un Portekizli orta sahası Afonso Sousa'ya çıktı, Amedspor da 61. dakikada Mbaye Diagne'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Samsunspor 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçmişti. Amedspor'un beraberlik golü 73. dakikada Gift Orban'ın kullandığı penaltıdan geldi. Galibiyeti 83. dakikada Dia Saba getirdi ve Diyarbakır ekibi bu sonuçla 9 maçta 20 puana ulaştı, Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam, Süper Lig'de ve UEFA organizasyonlarında görev yapan FIFA kokartlı bir Türk futbol hakemi. Türkiye Futbol Federasyonu, 31 Aralık 2021'de açıkladığı terfi listesinde onu Mustafa Kürşad Filiz ve Çağatay Altay ile birlikte Süper Lig hakemliğine yükseltti.

Son görevlerinden biri Avrupa'dan geldi. UEFA, Ekim 2026'da Sağlam'ı Avrupa'daki amatör bölge karmalarının yarıştığı Regions Cup'ta görevlendirdi.

KADİR SAĞLAM NERELİ?

Kadir Sağlam, Ankara bölgesi hakemi. TFF'nin 2021 sonundaki terfi listesinde adı Ankara ibaresiyle yer aldı; aynı listedeki Mustafa Kürşad Filiz ile Çağatay Altay ise İstanbul bölgesindendi.

KADİR SAĞLAM FIFA KOKARTLI MI?

Kadir Sağlam FIFA kokartlı bir hakem. Kokart, uluslararası maçlarda görev alabilmenin şartı ve Sağlam son iki yılda UEFA'nın hem kulüp hem gençlik turnuvalarında düdük çaldı.

KADİR SAĞLAM HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Kadir Sağlam, 27 Kasım 2024'te Monako'da oynanan Monaco-Benfica UEFA Gençlik Ligi maçını yönetti. Yardımcıları Anıl Usta ile Bersan Duran'dı.

23 Temmuz 2026'da ise Polonya'nın Czestochowa kentinde, Rakow ile Valletta'nın karşılaştığı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında görev yaptı. Bu kez Anıl Usta'nın yanında Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem, Ömer Faruk Turtay dördüncü hakemdi.